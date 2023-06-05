Учения Балтфлота начались в Калининградской области

Балтийский флот приступил к оперативным учениям в море и на полигонах боевой подготовки в Калининградской области, они продлятся до 15 июня. Об этом 5 июня сообщили в Министерстве обороны России.

В ведомстве отметили, что корабельные тактические группы Балтийского флота вышли из пунктов базирования, осуществив развертывание корабельных группировок флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач.

Целями учений являются повышение уровня готовности органов военного управления Балтфлота, морской выучки экипажей кораблей, а также полевой выучки личного состава береговых войск флота, уточнили в Минобороны. В ходе маневров будет отработана защита морских коммуникаций и пунктов базирования флота.

В сообщении Telegram-канала ведомства добавили, что к учению привлечено до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения. В маневрах задействовано свыше 3,5 тыс. военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, а также до 500 единиц боевой и специальной техники.

Учения проходят под руководством командующего Балтийским флотом вице-адмирала Владимира Воробьева.

Ранее в этот день Минобороны сообщило о начале учений Тихоокеанского флота (ТОФ) Вооруженных сил (ВС) РФ в акваториях Японского и Охотского морей. В ходе учений корабельные тактические группы вместе с морской авиацией отработают поиск и слежение за подводными лодками условного противника.