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Экипажи Ка-27 отработали взаимодействие с силами флота в Баренцевом море
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Экипажи Ка-27 отработали взаимодействие с силами флота в Баренцевом море

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27 отдельного корабельного вертолетного полка армии ВВС и ПВО Северного флота выполнили полеты в сложных метеоусловиях над акваторией Баренцева моря и отработали поиск и слежение за подводной лодкой условного противника. Видео с учений 21 сентября предоставило Минобороны РФ.

Учебная задача выполнялась во взаимодействии с малым противолодочным кораблем «Брест», экипаж которого также отработал применение комплексов противолодочного вооружения по имитированной воздушной цели. Тогда же экипажи поисково-спасательных вертолетов Ка-27ПС отработали взаимодействие с одной из атомных подводных лодок в акватории Баренцева моря.

Во время выполнения учебно-тренировочных полетов экипажи вертолетов Ка-27ПС провели тренировку условной передачи экипажу подводной лодки медицинского груза в рамках решения поисково-спасательных задач в районах, близких к трассе Северного морского пути.

Сблизившись с подводной лодкой, вертолет выполнил зависание над ней. Затем при помощи спуско-подъемного устройства на борт был спущен один из членов экипажа вертолета-спасателя, который передал медицинский груз.

Учение с экспедиционной группировкой сил и войск Северного флота по организации обороны островных территорий и арктического побережья России стартовало в понедельник, 18 сентября. В ходе учения отработано взаимодействие между корабельными группировками и береговыми ракетными дивизионами при решении совместных задач в акваториях Баренцева и Восточно-Сибирского морей, проверена слаженность действий тактических групп кораблей и судов, подразделений и сил флота при решении задач по защите морских коммуникаций и Северного морского пути.

В учении задействовано до 1800 человек, около 80 единиц боевой и специальной техники, до 10 летательных аппаратов, до 15 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота.

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20 сентября Минобороны показало, как прошло учение сил (войск) Тихоокеанского флота «Финвал-2023» по защите коммуникаций Северного морского пути в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка. На учении корвет «Гремящий» поразил корабль условного противника ракетой «Калибр» в Анадырском заливе.

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