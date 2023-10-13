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В ГД призыв США укрепить ядерный потенциал связали с желанием усилить НАТО

Депутат Новиков: призыв США нарастить ядерный потенциал направлен на усиление НАТО
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sgt. Alex Soliday
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Призыв США нарастить ядерный арсенал для сдерживания России и КНР направлен на усиление НАТО. Об этом в разговоре с «Известиями» 13 октября заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«На сегодняшний день мы постоянно слышим соответствующие заявления в столицах США, европейских государств, которые как раз и направлены на усиление НАТО разными способами, в том числе и на восполнение тех военных арсеналов, которые якобы обветшали, одряхлели, скукожились, и нужны срочные меры для того, чтобы эти военные арсеналы восстановить, нарастить», — объяснил Новиков.

По его словам, рост военной напряженности и очагов конфронтации выгоден тем, кто способен «раскочегарить» военно-промышленный комплекс Соединенных Штатов, Западной Европы и получить с этого свои собственные дивиденды.

«Вследствие такого рода истерии участники этого процесса рассчитывают на получение всё больших средств с целью развития военно-промышленного комплекса, выпуска как старых, так и новых видов вооружений, и, таким образом, как это бывало и в другие исторические периоды, речь идет о получении очень больших дивидендов, за которыми стоят большие крупные корпорации, связанные с ними чиновничьи политические группировки», — подытожил депутат.

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Ранее в этот день межпартийная комиссия конгресса США представила доклад, где отмечается, что американские ядерные силы плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем, поэтому нуждаются в количественных и структурных изменениях.

При этом 16 июня президент РФ Владимир Путин заявил об отсутствии у России необходимости применять ядерное оружие, указав вместе с тем, что его у России больше, чем у стран НАТО. По словам российского лидера, США — единственное государство в мире, которое применило ядерное оружие в отношении неядерного государства, тем самым создав прецедент.

Кроме того, еще в мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад рассматривает Россию и Китай как стратегических противников. По его словам, происходит последовательное укрепление позиций государств Глобального Юга и Глобального Востока.

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