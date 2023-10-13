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В конгрессе США призвали укрепить ядерный потенциал для сдерживания России и КНР

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В отчете комиссии по стратегической политике, назначенной конгрессом США, указали, что государству стоит готовиться к возможным вооруженным конфликтам между Россией и Китаем. Информация о необходимых мероприятиях для обеспечения национальной безопасности следует из доклада межпартийной комиссии конгресса.

Законодатели предположили, что запланированная модернизация ядерных сил «необходима, но недостаточна» в той ситуации, когда атомные арсеналы двух государств будут на одинаковом уровне с США.

«Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия для сдерживания или противодействия оппортунистическим или совместным агрессивным действиям на противоположных театрах военных действий», — сообщили в комиссии

В отчете также говорится, что размер и состав ядерных сил США должен учитывать возможность совместных действий двух государств. В таком случае, по мнению авторов работы, стратегия США больше не должна рассматривать ядерные силы Китая в качестве угрозы «меньшего масштаба».

Помимо этого, в докладе указали, что важно решить вопрос развертывания или базирования американских ядерных сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Эти изменения диктуют необходимость корректировки потенциала ядерных возможностей США — как количественных, так и структурных», — отмечается в докладе.

Кроме того, исследователи из комиссии назвали ядерный конфликт всё более вероятным. Они предлагают принимать решения, касающиеся сил сдерживания, уже сейчас. Это необходимо для того, чтобы дать ответ на «экзистенциальные вызовы», которые возникнут в 2027–2035 годах, дополняет документ.

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9 октября российский сенатор Алексей Пушков сообщил, что в Вашингтоне растет число сторонников позиции, указывающей на Китай, а не на Россию как главного противника.

30 сентября журналист Такер Карлсон упомянул, что американцам стоит обеспокоиться из-за возможности полномасштабного конфликта с Россией в 2024 году. Он предположил, что ракеты США могут «случайно» упасть в Польше, после чего Вашингтон обвинит в этом Москву и начнет войну.

17 августа кандидат в президенты США Вивек Рамасвами отметил, что в случае конфликта с Россией и Китаем Соединенные Штаты Америки исчезнут. По его словам, у Вашингтона нет возможностей по защите от ядерного оружия, а национальная оборона «уже давно не об обороне».

3 августа китаист, замдиректора ИМЭМО РАН Александр Ломанов указал, что угроза полномасштабного военного конфликта между США и Китаем остается постоянно.

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