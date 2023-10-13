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Британия направит военных в Средиземноморье для поддержки Израиля

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Великобритания направит военные корабли и авиацию в Средиземное море. Об этом в пятницу, 13 октября, сообщило правительство королевства на своем сайте.

«Военный пакет, включающий самолеты P8, средства наблюдения, два корабля королевского флота, три вертолета Merlin и роту королевской морской пехоты, будет находиться в режиме ожидания для оказания практической поддержки Израилю и партнерам в регионе», — говорится в сообщении.

Отправку военных одобрил премьер-министр Риши Сунак. Морские патрульные и разведывательные самолеты прилетят в регион уже 13 октября, военно-морские силы будут переброшены на следующей неделе.

Сунак также распорядился усилить все военные группы в Израиле, на Кипре и во всем ближневосточном регионе. Он также поговорил с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси и обсудил сложившуюся ситуацию.

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10 октября в восточную часть Средиземного моря прибыл авианосец военно-морских сил США Gerald R. Ford. Командование Соединенных Штатов заявило, что продолжит работу над оперативной переброской в регион дополнительных сил.

Также 11 октября США решили направить в Средиземное море вторую авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower. Она насчитывает более 5 тыс. моряков, авиакрыло, эсминцы Gravely и Mason и крейсер Philippine Sea. Эта группа сможет прибыть в регион через две недели.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Также боевики вторглись в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить удары по целям в секторе Газа в ответ. Позже было объявлено о старте операции «Железные мечи».

В последующие дни Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжила наносить удары по сектору Газа. Так, 12 октября войска атаковала более 3,6 тыс. объектов в секторе Газа, на цели было сброшено около 6 тыс. бомб. Днем ранее израильские военнослужащие нанесли удары по военно-морским объектам ХАМАС в секторе Газа.

По последним данным, число жертв среди израильтян после нападения ХАМАС возросло до 1,3 тыс. человек, еще 3,3 тыс. получили ранения. Со стороны Палестины погибли 1537 жителей, 6612 пострадали.

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