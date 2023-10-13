Касса китайского хита «Исчезнувшая в звездах» превысила затраты на съемки

Фильм «Исчезнувшая в звездах» китайской студии As One Production вышел в российский прокат. Год назад его показали во всем мире, и тогда касса собрала чуть больше $500 млн. Как рассказал «Известиям» сопродюсер картины Цян Чжунъюань, фильм окупился с большим отрывом от затрат на производство.

«Касса превысила затраты во много раз. Точные цифры сказать затруднительно, но где-то в 10 раз мы точно превысили сумму», — сказал продюсер «Известиям».

По словам его коллеги, Диан Сонга, бюджет на съемки составил порядка $40–50 млн. Он отметил, что это не самый дорогой фильм для китайской киноиндустрии — здесь цены на съемки начинаются от $1 млн и могут тянуться до бесконечности.

«Если картина по уровню может соперничать с Голливудом, например, если это экшен, то это от $100 млн», — уточнил для «Известий» Сонг.

«Исчезнувшая в звездах» — первый фильм As One Production, который вышел в широкий российский прокат. В настоящее время студия уже ведет переговоры о том, чтобы привезти в Россию больше китайского кино, а также увеличить количество отечественных фильмов в Китае.

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