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Фигурист Костомаров рассказал о проданном ради протеза мотоцикле

Костомаров заявил, что продал мотоцикл Yamaha ради покупки протеза на руку
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров 10 октября рассказал, что продал собственный мотоцикл Yamaha японского производства для протеза на правую руку.

«Это дорогостоящие игрушки. Я продал японский мотоцикл Yamaha ради этой чудо-техники, спортбайк стоит моей руки», — сказал фигурист журналистам на полях форума Innofood в Сочи, говоря о дорогостоящих протезах.

Как рассказала его жена Оксана Домнина, которая вместе с ним была на форуме, супруги впервые сталкиваются с процессом оформления компенсаций и отметили его сложность. По ее словам, они остановили свой выбор на быстром пути кредитования и на данный момент ожидают компенсационные выплаты.

Также Костомаров поблагодарил за предоставленную государством возможность компенсировать дорогостоящие протезы и сказал, что получить часть затраченных средств удастся в течение одного или двух месяцев.

Международный форум инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве Innofood прошел в Сочи с 9 по 10 октября. На форуме олимпийский чемпион в танцах на льду впервые выступил в качестве спикера.

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3 октября сообщалось, что Костомарову установили протез на правую ампутированную руку. Фигурист поделился кадрами, на которых он пробует писать с помощью протеза.

46-летний фигурист был госпитализирован 10 января с левосторонней пневмонией, которая перешла в двустороннюю. В начале февраля на фоне развившейся гангрены медикам пришлось ампутировать ему стопы и кисти рук.

Позднее спортсмен столкнулся с сепсисом и гематомой головного мозга. Также Костомаров перенес два инсульта. В результате ему установили протезы на ноги. 6 июля он был выписан из больницы.

8 августа Костомаров в своем Telegram-канале показал, как он может бегать на новых протезах. На видеозаписи запечатлено, как он подпрыгивает и бегает трусцой по комнате, после чего ступает на беговую дорожку.

После этого, 22 августа, Костомаров впервые после болезни, в результате которой у него были ампутированы обе стопы и кисти рук, появился на льду перед публикой в кроссовках во время гала-шоу Ильи Авербуха «Письма любви» в Сочи.

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