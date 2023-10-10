Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ увидел двойные стандарты ООН по вопросу борьбы с терроризмом в САР
Мир
Число погибших при ударах по сектору Газа увеличилось до 900 человек
Мир
Армия Израиля сообщила о прибытии в страну первого самолета США с боеприпасами
Мир
Зеленский выразил опасения из-за ослабления внимания Запада к Украине
Мир
Госдеп США заявил о возможной осведомленности Ирана о готовящейся операции ХАМАС
Мир
В Израиле заявили об обстреле со стороны Сирии
Мир
Байден заявил о намерении запросить у конгресса экстренную помощь для Израиля
Мир
Песков назвал ситуацию на Ближнем Востоке более чем тревожной
Мир
Американские СМИ назвали войну в Израиле катастрофой для Байдена
Мир
Пашинян отметил готовность ЕС и США помочь беженцам Нагорного Карабаха
Мир
Краснов провел встречу с главой федеральной антикоррупционной комиссии Ирака
Мир
Байден заявил о готовности перебросить на Ближний Восток дополнительные силы
Мир
Армия Израиля сообщила о ликвидации трех террористов в районе Ашкелона
Происшествия
Склад со стройматериалами загорелся в Подмосковье на площади 670 кв. м
Сюжет:

Пашинян заявил о предварительном соглашении Еревана и Баку по встрече в Брюсселе

0
Фото: официальный сайт премьер-министра Республики Армения
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 октября заявил, что есть предварительная договоренность о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

«Наша встреча (с Алиевым. — Ред.) в Брюсселе, о готовности провести эту встречу заявили и мы, и Азербайджан, будет означать, что стороны хотят двигаться к миру. А это значит, что в течение 2–3 месяцев вероятность подписания мирного договора составит 70%», — сказал он в интервью Общественному ТВ Армении.

Также Пашинян отметил, что в настоящее время на армяно-азербайджанской границе не наблюдается напряженности и скопления войск.

Выхода нет: Армения не представила кандидата на должность постпреда в ОДКБ
Но и никаких процедур по разрыву отношений страны с организацией Ереван не запускал

Ранее, 8 октября, Ильхам Алиев заявил о готовности Азербайджана работать над мирным соглашением с Арменией при участии Грузии. При этом азербайджанский лидер не исключил, что встреча с руководством Армении может состояться на территории Грузии.

Накануне Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе после выхода армян.

До этого, 5 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Так, Пашинян признал азербайджанские границы в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023