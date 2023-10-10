Пашинян заявил о предварительном соглашении Еревана и Баку по встрече в Брюсселе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 октября заявил, что есть предварительная договоренность о встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Брюсселе.

«Наша встреча (с Алиевым. — Ред.) в Брюсселе, о готовности провести эту встречу заявили и мы, и Азербайджан, будет означать, что стороны хотят двигаться к миру. А это значит, что в течение 2–3 месяцев вероятность подписания мирного договора составит 70%», — сказал он в интервью Общественному ТВ Армении.

Также Пашинян отметил, что в настоящее время на армяно-азербайджанской границе не наблюдается напряженности и скопления войск.

Ранее, 8 октября, Ильхам Алиев заявил о готовности Азербайджана работать над мирным соглашением с Арменией при участии Грузии. При этом азербайджанский лидер не исключил, что встреча с руководством Армении может состояться на территории Грузии.

Накануне Никол Пашинян и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор и обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе после выхода армян.

До этого, 5 октября, премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Так, Пашинян признал азербайджанские границы в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.