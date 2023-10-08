Алиев заявил о готовности работать над мирным соглашением с Арменией
Азербайджан готов работать над мирным соглашением с Арменией при участии Грузии. Об этом в ходе пресс-конференции 8 октября заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
«Нам следует начать активно работать над мирным соглашением с Арменией. Я надеюсь, что нам этого удастся достичь. И так мы создадим политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе, где будет представлено трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана», — сказал политик по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.
Алиев не исключил, что встреча с руководством Армении может состояться и в Грузии, если Ереван согласится на такой вариант.
«Если Армения даст согласие, мы сразу же при помощи соответствующих ведомств начнем проведение двусторонних и трехсторонних встреч здесь, в Грузии», — добавил он.
После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.
28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.
В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.
В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.