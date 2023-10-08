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Алиев заявил о готовности работать над мирным соглашением с Арменией

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Фото: официальный сайт президента Азербайджана
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Азербайджан готов работать над мирным соглашением с Арменией при участии Грузии. Об этом в ходе пресс-конференции 8 октября заявил азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

«Нам следует начать активно работать над мирным соглашением с Арменией. Я надеюсь, что нам этого удастся достичь. И так мы создадим политическую среду и ситуацию на Южном Кавказе, где будет представлено трехстороннее сотрудничество с участием Грузии, Армении и Азербайджана», — сказал политик по итогам переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили в Тбилиси.

Алиев не исключил, что встреча с руководством Армении может состояться и в Грузии, если Ереван согласится на такой вариант.

«Если Армения даст согласие, мы сразу же при помощи соответствующих ведомств начнем проведение двусторонних и трехсторонних встреч здесь, в Грузии», — добавил он.

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После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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