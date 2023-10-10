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Зампостпреда РФ при ООН заявила о кампании США по недопущению избрания РФ в СПЧ

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Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
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Соединенные Штаты Америки развернули широкую кампанию по давлению на страны ООН, чтобы не допустить избрания России в Совет по правам человека (СПЧ). Об этом сообщила журналистам во вторник, 10 октября, заместитель постоянного представителя РФ при организации Мария Заболоцкая после голосования в Генассамблее. По его итогам Россия не попала в СПЧ на 2024–2026 годы.

За два места в СПЧ от группы восточно-европейских государств боролись помимо РФ также Албания и Болгария. Они набрали 123 и 160 голосов соответственно. За Москву проголосовали 83 государства.

«Происки, безусловно, были. Вчера американцы выступили в Совете Безопасности, сказали — не голосуйте за Россию, голосуйте за Албанию. Кампания, которую они вели против нас, была беспрецедентной в истории», — отметила Заболоцкая.

По ее словам, никто и никогда не агитировал за что-либо в Совете Безопасности. Однако в этот раз американцы ходили по делегациям, рассылали сообщения, встречались лично, ведя кампанию за Албанию, указала дипломат.

Отброшенный совет: что значит приостановка членства России в СПЧ ООН
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Ранее Россия избиралась в состав СПЧ ООН в 2020 году и находилась в его составе до апреля 2022 года. 7 апреля Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия РФ в совете. В тот же день Россия досрочно вышла из совета организации. Тогда же заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отстранение Российской Федерации от участия в Совете по правам человека может стать разрушительным для Организации Объединенных Наций в целом. Россия играет в СПЧ ООН важную балансирующую роль, ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника, заявил представитель РФ.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал исключение РФ из СПЧ политическим решением, которое отражает мнение большинства членов организации в отношении спецоперации России в Донбассе. По его словам, такая мера лишает РФ трибуны для выражения своей позиции, однако «ничего непоправимого не произошло».

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