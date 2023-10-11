Эндокринолог рассказала о связи ожирения и онкологии

Ожирение, которое в настоящее время приобрело характер неинфекционной эпидемии, является причиной развития множества хронических социально значимых заболеваний с высоким риском преждевременной смерти. В частности, оно связано с развитием некоторых онкологических заболеваний, рассказала «Известиям» 11 октября, во Всемирный день борьбы с ожирением, врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» к.м.н. Оксана Михалева.

«Ожирение вызывает катастрофические изменения в состоянии здоровья. Как правило, их объединяют под названием «метаболический синдром». У людей с ожирением развивается артериальная гипертензия, повышается холестерин, что провоцирует появление атеросклеротических бляшек в артериях, нарушается усвоение глюкозы клетками, что впоследствии приводит к сахарному диабету 2-го типа», — предупредила Михалева.

Кроме того, по ее словам, ожирение провоцирует развитие некоторых онкологических заболеваний: рака печени, женских половых органов, молочной железы и кишечника.

Также она отметила, что лишний жир откладывается во внутренних органах — поджелудочной железе, печени, желчном пузыре, почках. На этом фоне возможно развитие жирового гепатита (стеатогепатита), фиброза, цирроза печени, а также образование камней в желчном пузыре и снижение функции почек.

«При ожирении нарушается работа костно-суставной системы из-за повышенной нагрузки под большим весом. Развивается плоскостопие, смещение оси тела с нарушением физиологического изгиба позвоночника, особенно в поясничном отделе, а также поражение коленных и тазобедренных суставов (артроз) из-за более быстрого их изнашивания», — добавила врач.

По ее словам, наличие ожирения ведет и к развитию репродуктивных проблем: у женщин — к нарушению менструального цикла и бесплодию, а у мужчин — снижению тестостерона и эректильной дисфункции.

«При ожирении, чаще чем у здоровых людей, диагностируется депрессия. Само ожирение запускает процессы старения в организме даже у молодых людей и приводит к преждевременной смертности», — подчеркнула Михалева.

23 июня главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян сообщил, что около четверти детей в России имеют ожирение. По словам специалиста, бороться с этим очень сложно, потому что клетки, образовавшиеся у ребенка, которые есть у него в подкожной жировой клетчатке, требуют пищи.