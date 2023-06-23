В Минздраве назвали процент детей и взрослых с ожирением в России

В России каждый второй взрослый человек имеет лишний вес или страдает ожирением. Об этом научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, главный внештатный специалист-диетолог Министерства здравоохранения РФ Виктор Тутельян сообщил в пятницу, 23 июня.

«Цифры, которые нас беспокоят, это избыточная масса тела и ожирение. А это больше 50% взрослого населения, 20–25% это детское население, что нас особенно волнует. Потому что это закладывание изначально избыточной массы тела в виде определенных жировых клеток, которые накапливаются у ребенка», — цитирует Тутельяна агентство городских новостей «Москва».

По словам специалиста, бороться с этим ожирением очень сложно, потому что клетки, образовавшиеся у ребенка, которые есть у него в подкожной жировой клетчатке, требуют пищи.

Диетолог отметил, что для поддержания нормального веса нужно тратить столько же энергии, сколько поступает с пищей.

20 июня врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рассказала «Известиям», какие существуют предпосылки для развития диабета второго типа.

По словам специалиста, всего выделяют четыре основных предпосылки для развития диабета, когда речь идет о диабете первого и второго типов: это наследственный фактор, вирусные заболевания, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. За исключением наследственного фактора, все эти риски формируются с первых лет жизни в зависимости от привычек в семье.

Причиной развития второго типа диабета часто выступают избыточный вес и ожирение. Неправильные пищевые привычки — это еще одна серьезная причина, провоцирующая диабет в детском и взрослом возрасте. В последние годы растет проблема избыточного веса и ожирения у детей и это происходит во всем мире, в том числе и в России.

7 июня главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что в 30 регионах страны выросло число граждан с ожирением, передает НСН.