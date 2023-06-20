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Врач назвал приводящие к диабету второго типа ошибки

Врач Серебренникова: неправильное питание и малоподвижный образ жизни приводят к диабету
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Врач общей практики медтехкомпании «Доктор рядом» Екатерина Серебренникова рассказала «Известиям», какие существуют предпосылки для развития диабета второго типа.

По ее словам, всего выделяют четыре основных предпосылки для развития диабета, когда речь идет о диабете первого и второго типа: это наследственный фактор, вирусные заболевания, неправильное питание и малоподвижный образ жизни. За исключением наследственного фактора, все эти риски формируются с первых лет жизни в зависимости от привычек в семье.

Наследственный фактор имеет первостепенное значение в развитии сахарного диабета.

Есть риск развития диабета на фоне вирусных инфекций, особенно это касается детей. Именно поэтому, в том числе важна вакцинация детей от вакциноуправляемых инфекций.

Причиной развития второго типа диабета часто выступает избыточный вес и ожирение. Неправильные пищевые привычки — это еще одна серьезная причина, провоцирующая диабет в детском и взрослом возрасте. В последние годы растет проблема избыточного веса и ожирения у детей и это происходит во всем мире, в том числе и в России.

«Очень важно, чтобы в семье было правильное отношение к питанию: в рационе присутствовали овощи, рыба; не менее 50% блюда днем и на ужин должны занимать овощи. Когда ребенок переходит на прикорм, важно, чтобы у него в рационе не было избытка простых углеводов в виде сладостей и кондитерских изделий, сладких соков», — подчеркнула Серебренникова.

Она также добавила, что дети на грудных смесях чаще склонны к полноте, потому что искусственный прикорм более калорийный. Поэтому при введении прикорма, важна консультация врача, чтобы избежать набора лишнего веса. Что касается грудного молока, то оно является дополнительной иммунной защитой, передаваемой от матери к ребенку, профилактикой.

«Сейчас дети много времени проводят за гаджетами и намного меньше — на свежем воздухе с физическими нагрузками. Вместе с тем, недостаточная физическая активность может снижать иммунитет и через это провоцировать развитие диабета. Есть даже нормы по физической активности для людей разного возраста. Детям рекомендуется посвящать не менее 60 минут активной физической деятельности средней или высокой интенсивности ежедневно, взрослым – не менее 150-300 минут физической активности средней интенсивности в неделю», — отметила врач.

По словам Серебренниковой, существует ряд заболеваний, которые сопровождаются набором лишнего веса и могут провоцировать развитие вторичного диабета второго типа. Но это гораздо более редкая причина развития диабета по сравнению с выше перечисленными.

На протяжении всей жизни важны периодические профилактические осмотры, здоровое питание без избытка простых углеводов и животных жиров, активный образ жизни.

При наличии диабета показано регулярное посещение врача, контроль своих норм холестерина и глюкозы (они устанавливаются индивидуально врачом и отличаются от общей нормы популяции).

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7 июня врач-эндокринолог, врач-диетолог Эльвина Бинатова рассказала «Известиям», что преждевременному старению может способствовать употребление мучных и хлебобулочных изделий, продуктов с большим количеством сахара и соли, рафинированных круп и колбасных изделий.

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