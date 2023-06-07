Эндокринолог назвала ускоряющие старение продукты

Преждевременному старению способствуют разные факторы, в том числе употребление определенных продуктов. В частности, это мучные и хлебобулочные изделия, продукты с большим количеством сахара и соли, рафинированные крупы и колбасные изделия, рассказала «Известиям» 7 июня врач-эндокринолог, врач-диетолог высшей категории Эльвина Бинатова.

«Мучные и хлебобулочные изделия готовят из белой муки. Попадая в организм, она превращается в глюкозу, избыток которой негативно влияет на состояние кожи. Поэтому регулярное употребление мучных изделий (с добавлением сахара или без) способствует преждевременному старению», — рассказала Бинатова.

Также, по ее словам, опасным в этом плане является сахар, а точнее, его чрезмерное употребление. Соответственно, сладости, любые газированные напитки и пакетированные соки могут оказать негативное влияние на кожу. Эти продукты можно заменить, например, на натуральный шоколад, а напитки — на травяные чаи и ягодные морсы.

«Употребление соленых и маринованных продуктов также может стать причиной преждевременного старения из-за высокого содержания соли. В избыточном количестве она задерживает жидкость, которая накапливается в межклеточных пространствах. В свою очередь, длительная отечность способствует растяжению кожи, которая после этого может и не восстановиться. Поэтому в день не рекомендуется употреблять более 5 г соли», — добавила Бинатова.

Она отметила, что большое количество соли содержится и в колбасных изделиях. Кроме того, в них добавляют стабилизаторы, усилители вкуса и нитриты, вредные для организма. В связи с этим врач рекомендовала отказаться от колбасных изделий, заменив их на мясо — источник натурального белка и аминокислот. Например, на курицу или говядину в вареном или запеченном виде.

По словам диетолога, к продуктам, которые вызывают раннее старение, относятся также рафинированные (очищенные) крупы, содержащие в основном только простые углеводы. Они перерабатываются организмом в глюкозу, которая, как говорилось ранее, в избытке ускоряет старение.

«Существует достаточно много сортов риса, и не все из них подвергаются рафинированию. Поэтому нужно обращать внимание на упаковку, на которой должно быть указано, что он не очищен. Оболочка риса ценна тем, что содержит необходимые витамины и минералы, которые полезны для нашего организма», — подчеркнула Бинатова.

К преждевременному старению может приводить и употребление пастеризованного молока, указала врач. Дело в том, что в процессе пастеризации молочные продукты теряют практически все полезные свойства.

«Поэтому, желательно приобретать фермерскую молочную продукцию, необработанную и с хорошим процентом жирности. Такие продукты действительно будут приносить пользу и продлевать молодость», — подытожила эндокринолог.

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