Полицейский насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Подмосковье

В городе Волоколамск Московское области пьяный сотрудник полиции насмерть сбил пешехода и скрылся с места преступления. Об этом во вторник, 10 октября, сообщило ГСУ СКР по Подмосковью в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел утром 6 октября. По данным следствия, сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места преступления.

«Смерть потерпевшего наступила на месте от открытой черепно-мозговой травмы», — уточнили в ведомстве.

По горячим следам обвиняемый был задержан и доставлен в следственный отдел.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте обвиняемого.

6 октября сообщалось, что в Удмуртии два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет. Уточнялось, что водитель машины сел за руль в пьяном состоянии, в отношении него составлен административный протокол.