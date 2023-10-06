Два человека пострадали в ДТП с пьяным водителем в Удмуртии
В Удмуртии два человека пострадали в результате съезда автомобиля в кювет. Водитель машины сел за руль в пьяном состоянии.
Авария произошла вечером 5 октября на трассе Ижевск — Ува на территории Увинского района. По данным ИА «Сусанин», 33-летний водитель машины «Лада Гранта» не справился с управлением и допустил выезд за пределы проезжей части. Два пассажира госпитализированы.
В отношении пьяного автомобилиста составлен административный протокол. По факту ДТП проводится проверка.
В Сургутском районе Югры несовершеннолетний водитель легковушки допустил съезд на обочину и тротуар, в результате чего наехал на пешеходов. 33-летняя женщина и младенец скончались, 45-летний мужчина госпитализирован.