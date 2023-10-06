Женщина и грудной ребенок погибли при наезде легковушки в Югре

Несовершеннолетний водитель легковушки допустил наезд на пешеходов в деревне Лямина Сургутского района и скрылся с места происшествия, два человека погибли. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает местная полиция в своем Telegram-канале.

ДТП произошло накануне днем на улице Лесная. Юноша допустил съезд авто на обочину и тротуар и наезд на пешеходов. В результате 33-летняя женщина и младенец скончались. Кроме того, пострадал 45-летний мужчина, его госпитализировали.

Установлено, что у 17-летнего водителя не было прав на управление автомобилем. Возбуждено уголовное дело по п.«В» ч. 6 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Юноша задержан.

Днем ранее в результате опрокидывания машины в кювет в Альшеевском районе Башкирии погибли девочка-подросток и 19-летний юноша. За рулем автомобиля находился 16-летний подросток. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.