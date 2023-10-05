Два человека погибли при опрокидывании машины в кювет в Башкирии

Девочка-подросток и 19-летний юноша погибли в результате опрокидывания машины в кювет в Альшеевском районе Башкирии. Об этом в четверг, 5 октября, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики в Telegram-канале.

ДТП произошло в ночь на четверг на 70-м км трассы Стерлитамак— Раевский. Предварительно установлено, что кроссовер Hyundai Creta, за рулем которого находился 16-летний подросток, съехал за обочину и перевернулся.

«В результате ДТП 13-летняя пассажирка скончалась от полученных травм. Двое 19-летних парней, пассажиров, были доставлены в больницу. Через некоторое время еще один из пассажиров скончался в реанимационном отделении местной больницы», — говорится в сообщении ведомства.

Информации о состоянии второго юноши пока нет.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Днем ранее в Калмыкии на 109-м км автодороги Р-22 «Каспий» большегруз столкнулся с легковым автомобилем, в результате два человека погибли. Обстоятельства аварии выясняются.