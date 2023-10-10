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Свыше 4 тыс. гостей более чем из 60 стран и территорий ожидаются на Российской энергетической неделе – 2023

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Свыше 4 тыс. гостей более чем из 60 стран и территорий ожидаются на площадке «РЭН-2023». Среди участников — заместители председателей правительств, министры и послы зарубежных государств, министры и послы стран СНГ, представители иностранных парламентов, руководители международных и региональных организаций. Российская энергетическая неделя состоится с 11 по 13 октября в ЦВЗ «Манеж» в Москве. Центральная тема программы «РЭН-2023» — «Новая реальность мировой энергетики: создавая будущее».

Среди высокопоставленных официальных лиц ожидается участие премьер-министра Ирака Мохаммеда Шиаа Саббара Аль-Судани; премьер-министра Боснии и Герцеговины Радована Вишковича; заместителя премьер-министра, министра нефти Ирака Хайяна Абдулгани Абдулзахра Альсавада; исполнительного вице-президента, министра экономики, финансов и внешней торговли Венесуэлы Делси Элоины Родригес Гомес.

«Международный страновой состав участников Российской энергетической недели этого года состоит из государств Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Африки, Европы, в числе которых Саудовская Аравия, Бахрейн, Ирак, Иран, Сирия, Венесуэла, Турция, Босния и Герцеговина, Венгрия, Вьетнам, Мьянма, Конго-Браззавиль, Мали и многие другие. Свое официальное присутствие на площадке подтвердили и многие страны СНГ — Азербайджан, Армения, Узбекистан. Наблюдаем устойчивый интерес стран к кооперации и готовность к плодотворному диалогу на полях форума», — отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета «РЭН-2023» Антон Кобяков.

Среди глав международных организаций и объединений участие на площадке форума ожидаются ответственный секретарь Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности Сергей Поспелов; председатель исполнительного комитета Электроэнергетического совета СНГ Тарас Купчиков.

Из числа знаковых представителей российского бизнеса свое участие в РЭН подтвердили генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев; генеральный директор ПАО «Татнефть им. В.Д. Шашина» Наиль Маганов; генеральный директор ПАО «Федеральная сетевая компания — Россети» Андрей Рюмин; генеральный директор, генеральный директор Российского Фонда Прямых Инвестиций Кирилл Дмитриев.

В деловую программу «РЭН-2023» включено более 30 мероприятий, разбитых на тематические блоки: «Международная повестка», «Устойчивое развитие и климат», «Научно-технологическое развитие и цифровая трансформация» и «Развитие отраслей ТЭК». Подробная информация о сессиях деловой программы опубликована на официальном сайте РЭН.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. В 2022 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров. В форуме приняли участие свыше 3000 участников и представителей СМИ из России и 83 иностранных государств и территорий. Организаторами форума являются фонд «Росконгресс», Министерство энергетики Российской Федерации при поддержке правительства Москвы.

Официальный сайт РЭН: rusenergyweek.com. За новостями мероприятия и отрасли можно следить на официальной странице РЭН во «ВКонтакте».

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