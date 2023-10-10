Экс-министр труда Забайкалья получил пять лет колонии за злоупотребление полномочиями

В Чите бывший министр труда и социальной защиты Забайкальского края Андрей Федотов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями из личной заинтересованности, повлекшем тяжкие последствия. Об этом 10 октября сообщается на сайте прокуратуры Забайкальского края.

Отмечается, что преступление было совершено при содействии директора Хадабулакского психоневрологического дома-интерната, который нуждался в проведении капитального ремонта в связи с аварийностью.

Как показало расследование, в 2018 году Федотов и директор интерната заключили договор о проведении ремонта с компанией «РЭТС», главой которой является родственник министра. На эти цели из бюджета Забайкальского края было выделено 12,4 млн рублей.

«В дальнейшем при очевидном неисполнении подрядчиком обязательств по контракту на основании подписанных актов о приемке выполненных работ последнему перечислены бюджетные средства, при этом здание осталось непригодным для использования», — говорится в сообщении.

Экс-министр был приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а бывший директор учреждения — к трем годам. Кроме того, суд взыскал с виновных компенсацию и лишил их права занимать руководящие должности в государственных органах сроком на два года и полтора года.

Ранее, 30 сентября, в Республике Коми был задержан руководитель администрации Печорского района Валерий Серов по подозрению в коррупции. Следственный комитет возбудил в отношении чиновника уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере.

Правоохранительные органы заинтересовались Серовым в том числе после одного из репортажей «Известий» о коммунальной катастрофе в Печоре: в подъездах домов были глыбы льда, а также протекали трубы. Тогда мэр города возложил ответственность за такое состояние жилья на самих жителей.