Реклама
Прямой эфир
Мир
В секторе Газа в результате авиаудара погибли двое палестинских журналистов
Общество
СК завершил расследование дела Треповой о теракте в Петербурге
Культура
Третьяковская галерея впервые показала публике свой самый крупный экспонат
Политика
Премьер-министр Ирака прибыл с визитом в Россию
Общество
Жителя Приморья арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Украины
Мир
Партия Японии утвердила решение об исключении посетившего РФ депутата
Мир
Число погибших палестинцев в конфликте с Израилем превысило 700
Мир
Семья из 14 человек погибла при атаках ВВС Израиля на сектор Газа
Мир
Пушков призвал отнестись серьезно к словам генерала Милли о конфликте с Россией
Мир
Карлсон указал на возможные последствия конфликта на Ближнем Востоке
Мир
Quds сообщил о вторжении израильских войск в Наблус на Западном берегу
Армия
Бойцы группировки «Юг» нанесли поражение войскам ВСУ в ДНР
Общество
Два землетрясения за сутки зафиксировали на Камчатке
Мир
Forbes сообщил о потере Израилем шести танков «Меркава» из-за атаки ХАМАС

Экс-министр труда Забайкалья получил пять лет колонии за злоупотребление полномочиями

0
Фото: gazetavechorka.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Чите бывший министр труда и социальной защиты Забайкальского края Андрей Федотов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями из личной заинтересованности, повлекшем тяжкие последствия. Об этом 10 октября сообщается на сайте прокуратуры Забайкальского края.

Отмечается, что преступление было совершено при содействии директора Хадабулакского психоневрологического дома-интерната, который нуждался в проведении капитального ремонта в связи с аварийностью.

Как показало расследование, в 2018 году Федотов и директор интерната заключили договор о проведении ремонта с компанией «РЭТС», главой которой является родственник министра. На эти цели из бюджета Забайкальского края было выделено 12,4 млн рублей.

«В дальнейшем при очевидном неисполнении подрядчиком обязательств по контракту на основании подписанных актов о приемке выполненных работ последнему перечислены бюджетные средства, при этом здание осталось непригодным для использования», — говорится в сообщении.

Экс-министр был приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а бывший директор учреждения — к трем годам. Кроме того, суд взыскал с виновных компенсацию и лишил их права занимать руководящие должности в государственных органах сроком на два года и полтора года.

Поличная доставка: что грозит оперу за передачу взятки в Фонд капремонта
Сотрудник ОМВД по столичному району Хамовники задержан при вручении чиновникам 19 млн рублей

Ранее, 30 сентября, в Республике Коми был задержан руководитель администрации Печорского района Валерий Серов по подозрению в коррупции. Следственный комитет возбудил в отношении чиновника уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере.

Правоохранительные органы заинтересовались Серовым в том числе после одного из репортажей «Известий» о коммунальной катастрофе в Печоре: в подъездах домов были глыбы льда, а также протекали трубы. Тогда мэр города возложил ответственность за такое состояние жилья на самих жителей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023