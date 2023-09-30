В Коми сообщили о задержании главы Печоры Валерия Серова

Руководитель администрации Печорского района в Республике Коми Валерия Серова задержали по подозрению в экономическом преступлении. Об этом в субботу, 30 сентября, сообщает местное информационное агентство «Комиинформ», ссылаясь на подтверждение правоохранительных органов.

На данный момент остается до конца невыясненной статья, по которой задержали чиновника: «Превышение полномочий» и «Взятка». Сейчас Серова везут в Сыктывкар для дачи показаний, уточняет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что с 19 сентября обязанности главы муниципалитета Печоры исполняет Владимир Менников, так как с 1 октября задержанный мэр должен был отправиться на специальную военную операцию (СВО).

Ранее, 15 января, корреспондент «Известий» отправился в администрацию города Печора к Серову, чтобы предложить ему проинспектировать несколько домов, в которых из-за морозов полопались гнилые трубы. После некоторых препирательств глава города нашел возможность ответить на запрос корреспондента и несколько раз повторил, что ему не за что испытывать стыд перед жильцами дома 47 по улице Западная.

Кроме того, Серов перешел на оскорбления корреспондента «Известий».