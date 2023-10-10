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Делегация Приморского края посетила морских пехотинцев ТОФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Делегация Приморского края посетила морских пехотинцев Тихоокеанского флота (ТОФ) добровольческого батальона Тигр. Гостям были показаны расположение и элементы тылового обеспечения военнослужащих. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь увидел позиции бойцов батальона.

В составе делегации, уточнил он, родственники и жены военных. Они приехали сюда, чтобы посмотреть, как устроена жизнь в отряде, и познакомиться с условиями службы.

Здесь всё выглядит также, как и в боевой обстановке, — лежат снаряды, здесь же в случае чего можно спрятаться от вражеского обстрела.

«Чтобы вся наша страна знала, что мы не чужие люди и это наша территория. Как мы это можем показать? Только иногда приводя своих родственников сюда, своих знакомых», — сказал заместитель командира отряда Рустам Абушаев.

Кроме того, в ходе посещения к одному из военнослужащих приехала из Приморья невеста. Воспользовавшись случаем молодожены поженились в ближайшем ЗАГСе.

Добровольческий батальон Тигр (Барс-22) был создан при поддержке руководства Приморского края летом 2022 года и направлен для выполнения задач в составе 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Более чем за год бойцы батальона хорошо себя проявили. Подразделение по итогам года было признано лучшим среди отрядов БАРС Минобороны России.

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Ранее, 3 октября, Леонид Китрарь рассказал, как проходят бои морпехов под Новомайорским. Он уточнил, что боец 40-й гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Сунтар в неравном бою встретился с шестью боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он оказался первым, кто встретил атакующую группу украинских военных.

После боя под Новомайорским российским военным достались некоторые трофеи: флаги, пластиковые медали «Участнику боевых действий», кресты, похожие на немецкие и прочие знаки отличия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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