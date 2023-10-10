Делегация Приморского края посетила морских пехотинцев ТОФ

Делегация Приморского края посетила морских пехотинцев Тихоокеанского флота (ТОФ) добровольческого батальона Тигр. Гостям были показаны расположение и элементы тылового обеспечения военнослужащих. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь увидел позиции бойцов батальона.

В составе делегации, уточнил он, родственники и жены военных. Они приехали сюда, чтобы посмотреть, как устроена жизнь в отряде, и познакомиться с условиями службы.

Здесь всё выглядит также, как и в боевой обстановке, — лежат снаряды, здесь же в случае чего можно спрятаться от вражеского обстрела.

«Чтобы вся наша страна знала, что мы не чужие люди и это наша территория. Как мы это можем показать? Только иногда приводя своих родственников сюда, своих знакомых», — сказал заместитель командира отряда Рустам Абушаев.

Кроме того, в ходе посещения к одному из военнослужащих приехала из Приморья невеста. Воспользовавшись случаем молодожены поженились в ближайшем ЗАГСе.

Добровольческий батальон Тигр (Барс-22) был создан при поддержке руководства Приморского края летом 2022 года и направлен для выполнения задач в составе 155 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Более чем за год бойцы батальона хорошо себя проявили. Подразделение по итогам года было признано лучшим среди отрядов БАРС Минобороны России.

Ранее, 3 октября, Леонид Китрарь рассказал, как проходят бои морпехов под Новомайорским. Он уточнил, что боец 40-й гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Сунтар в неравном бою встретился с шестью боевиками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он оказался первым, кто встретил атакующую группу украинских военных.

После боя под Новомайорским российским военным достались некоторые трофеи: флаги, пластиковые медали «Участнику боевых действий», кресты, похожие на немецкие и прочие знаки отличия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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