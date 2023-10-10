Центр по паралимпийским видам спорта открылся в Москве

В Москве состоялось открытие образовательно-демонстрационного центра по паралимпийским видам спорта. Церемонию посетил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Центр по паралимпийским видам спорта, прежде всего, для участников СВО, которые получили тяжелые травмы, приведшие к инвалидности. Центр позволит ребятам познакомиться с разными видами спорта», — сказал он.

Рожков добавил, что большую организационно-финансовую поддержку в создании центра оказало Министерство спорта РФ.

Заниматься в центре смогут также дети и подростки с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее, 29 сентября, министр спорта РФ Олег Матыцин назвал допуск российских паралимпийцев к Олимпийским играм – 2024 в Париже индикатором качества работы Паралимпийского комитета России (ПКР) по защите истинных принципов спорта. Президент ПКР добавил, что из-за частичного отстранения ПКР как член МПК теряет все свои права, но при этом спортсмены имеют право в индивидуальном и нейтральном статусе принимать участие в Паралимпийских играх – 2024.

Он уточнил, что МПК отказало в восстановлении прав российскому Паралимпийскому комитету из-за реабилитации людей, получивших инвалидность в результате военных действий.