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Эксперт раскрыл значение наступательных операций на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Купянское направление очень важно стратегически для российских сил в зоне СВО, потому что успехи на нем могут обеспечить безопасность Белгородской области, которая граничит с Харьковской, и расширить оперативные возможности проведении дальнейших операций по освобождению Донбасса, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

На ошибках мучаться: ВФУ пытаются наносить контрудары под Купянском
Активность противника вызвана его страхами, что российская армия может освободить этот город, полагают эксперты

Так он прокомментировал информацию источников «Известий», согласно которой 9 октября в районе населенного пункта южнее Котляровки в районе Табаевки ВС РФ пересекли трассу Купянск-Сватово и взяли ее часть под контроль.

«Сейчас речь идет о продвижении, где на километр, где на полкилометра. Но с 4 июня мы продвинулись и взяли площадь больше, чем это сделали украинцы во время своего контрнаступления. Продвигаясь на купянском направлении, мы сможем перерезать коммуникации ВФУ на донбасском направлении», — пояснил Василий Дандыкин.

Эксперт также подчеркнул, что противник пытается контратаковать, но несёт большие потери.

«Всё это делается также в ущерб тем операциям, которые они раньше объявили главными, то есть так или иначе противник там переходит к обороне. Мы их отбросим. Скорее всего, вооруженные формирования Украины постараются навязать нам бои в Купянске, но тут уже наши будут определять, что с этим делать: обходить или нет», — подытожил он.

В Минобороны РФ 9 октября сообщили, что за сутки в зоне проведения спецоперации российские войска уничтожили до 630 бойцов ВФУ и 32 единицы техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вышли на трассу: российские войска продвинулись под Купянском

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