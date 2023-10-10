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Месси может перейти в один из клубов Саудовской Аравии

Месси может перейти в один из клубов Саудовской Аравии

Месси может перейти в клуб из Саудовской Аравии на правах аренды
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Фото: REUTERS
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Аргентинский форвард американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси может перейти в одну из команд Саудовской Аравии. Об этом 9 октября сообщает Sport.es.

Аргентинец может перейти на правах аренды в одну из команд Саудовской Аравии. Это произошло из-за условий контракта футболиста с клубом «Интер Майами». Согласно договоренности, игрок получит право уйти, если «Интер Майами» не пробьется в плей-офф MLS. Клуб же лишился шансов на выход в плей-офф МЛС после поражения от «Цинциннати» со счетом 0:1.

Аргентинский форвард Лионель Месси рассказал о ежедневных ритуалах

Ранее, 20 августа, Лионель Месси выиграл первый трофей в США с клубом «Интер Майами». Клуб из Флориды одолел в финале Leagues Cup (Кубка лиг) «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти «Интер» оказался точнее — 10:9.

В начале июня французский ПСЖ объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23. Как объяснил сам футболист, его переход связан с желанием «уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».

Американский клуб официально объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Месси 15 июля. Соглашение с игроком будет действовать до конца сезона 2025 года.

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