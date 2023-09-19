Аргентинский форвард Лионель Месси рассказал о ежедневных ритуалах

Аргентинский форвард американского футбольного клуба «Интер Майами» Лионель Месси рассказал 18 сентября агентству TN о своих ежедневных ритуалах.

По словам футболиста, рутина и ритуалы занимают в его жизни особое место.

«Прежде чем отправлюсь спать, я приготовлю всё на столе на следующий день. Во время завтрака каждый сидит на своем месте. Я всегда на одном и том же», ― рассказал Месси.

Также форвард отметил, что дома он всегда снимает обувь. Это далеко не последний его обычай, и Месси пожелал не раскрывать всех своих ритуалов.

Ранее, 20 августа, Лионель Месси выиграл первый трофей в США с клубом «Интер Майами». Клуб из Флориды одолел в финале Leagues Cup (Кубка лиг) «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти. Основное время закончилось со счетом 1:1. В серии пенальти «Интер» оказался точнее — 10:9.

В начале июня французский ПСЖ объявил об уходе Месси из команды по окончании сезона-2022/23. Как объяснил сам футболист, его переход связан с желанием «уехать из Европы, выйти из центра внимания и больше думать о своей семье».

Американский клуб официально объявил о подписании контракта с аргентинским нападающим Месси 15 июля. Соглашение с игроком будет действовать до конца сезона 2025 года.