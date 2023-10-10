Искусственный интеллект сделает тренировки спортсменов эффективнее и безопаснее

Разработчики из России создали стартап Musculus.ai, позволяющий анализировать и мониторить движения человека с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Платформа функционирует на основе технологий компьютерного зрения.

«Компьютерное зрение может определять взаимное расположение ключевых точек опорно-двигательного аппарата, например сгиб локтевого сустава или параллельность плеч и таза, либо отслеживать, например, параллельность плеч и пола», — рассказал «Известиям» основатель и гендиректор компании-разработчика Константин Пискунов.

Сам процесс взаимодействия с платформой выглядит так: камера телефона наводится на человека и фиксирует ключевые точки его тела. Между собой они соединяются линиями, а цветовая индикация показывает отклонение от эталонной техники выполнения упражнения. Таким образом можно отследить неточности в процессе тренировки, выявить функциональные отклонения в опорно-двигательной системе и предотвратить травмы, рассказали разработчики.

«При этом база для обучения системы постоянно пополняется, уже сейчас система может выявлять проблемы, однако цель стартапа в будущем — обеспечить постановку диагнозов без привлечения людей в принципе, чтобы минимизировать временные и финансовые затраты», — подчеркнул Константин Пискунов.



Стартап уже заключил контракты с Федерацией прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья, Центром спортивной подготовки сборных команд России, а также с Федерацией тайского бокса России.



Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Дать угла: камера смартфона и ИИ сделают тренировки эффективнее