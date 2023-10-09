Водитель экскаватора погиб во время сноса зданий в Тамбове

Человек погиб во время сноса и демонтажа строений на территории бывшего тракторного завода на улице Монтажников в Тамбове. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщает пресс-служба областного СУ СК.

По информации следователей, в результате обрушения стены одного из зданий под завалами оказался экскаватор. В нем находился 36-летний водитель. Мужчина получил травмы и скончался на месте происшествия.

В настоящее время следователи инициировали проверку для выяснения причин трагедии и лиц, ответственных за обеспечение техники безопасности и охрану труда при проведении демонтажа.

Как отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру», летом 2023 года имущество завода выкупила коммерческая организация, которая привлекла субподрядчика для демонтажа некоторых зданий.