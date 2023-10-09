Во Франции призвали развенчать миф о франко-германском союзе

Франции необходимо покончить с мифом о франко-германском союзе, Парижу пора вести суверенную политику и прекратить подчиняться Вашингтону, Берлину и Брюсселю, заявил в понедельник, 9 октября, глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Пары Франция – Германия больше не существует. Единственная пара, которая существует, это союз хозяин – раб, и, к сожалению, мы здесь рабы», — сказал французский политик «РИА Новости».

По его мнению, Париж во всех вопросах уступает Берлину, однако упрекать в этом Германию не стоит, так как она думает о своих национальных интересах. В то же время Франция, подчиняясь чужим интересам, предает своих граждан, добавил Филиппо.

«Необходимо, чтобы Франция была суверенным государством, которое бы на равных работало с другими европейскими и иными странами и прекратило бы подчиняться Вашингтону, Берлину, Брюсселю», — подчеркнул он.

Ранее в этот день Financial Times сообщила, что 9–10 октября в немецком Гамбурге состоятся двухдневные переговоры президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Олафа Шольца, а также министров двух стран для обсуждения вопросов двусторонних отношений Берлина и Парижа и европейской политики.

Как отмечает газета, Франция и Германия являются двумя крупнейшими странами ЕС по количеству населения и экономическим показателям, с момента создания Евросоюза эти две страны направляли его общее развитие. Однако в течение последних 18 месяцев Париж и Берлин, пытаясь найти какой-либо компромисс по серьезным вопросам, оставляли в подвешенном состоянии важные решения в сфере экономики, обороны, энергетики и бюджета Европейского союза.

«Новые бюджетные правила для всех членов ЕС всё еще застряли в пустоте франко-германских решений. То же самое касается и дебатов по поводу предлагаемого пополнения общего бюджета ЕС, включая важнейшую помощь Украине. Кроме того, существует бесконечное противостояние по поводу желания Франции получать субсидии на ядерную энергетику», — сообщает Financial Times.

Ранее, 6 октября, политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева заявила в разговоре с «Известиями», что обвинения главы Евросовета Шарля Мишеля в отношении председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в превышении ею внешнеполитических полномочий говорят о расколе в Евросоюзе. Каждый европейский политик так или иначе пытается продвигать свою повестку и это не всегда всем в Евросоюзе нравится, подчеркнула политолог.

Так Елисеева прокомментировала материал Spiegel от 6 октября, в котором сообщалось, что глава Евросовета, обвинив фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий, привел в пример миграционное соглашение с Тунисом, о котором глава ЕК объявила в июле текущего года совместно с премьер-министрами Нидерландов и Италии Марком Рютте и Джорджей Мелони. При этом Евросовет не участвовал в обсуждении данного вопроса.

Вместе с тем авторы материала добавили, что самого Мишеля также ловили на превышении полномочий, когда он предлагал Украине перспективу присоединения к ЕС к 2030 году, что никак не предусмотрено правилами присоединения.