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Политолог назвала ссору Мишеля и фон дер Ляйен свидетельством раскола в ЕС

Политолог Елисеева: ссора Мишеля и фон дер Ляйен говорит о расколе в ЕС
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Фото: Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia
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Обвинения главы Евросовета Шарля Мишеля в отношении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в превышении ею внешнеполитических полномочий говорят о расколе в Евросоюзе. Об этом в пятницу, 6 октября, в разговоре с «Известиями» заявила политолог, политтехнолог и публицист Наталия Елисеева.

«Каждый европейский политик так или иначе пытается продвигать свою повестку. Безусловно, это не всегда всем в европейском союзе нравится», — отметила Елисеева.

По ее словам, это говорит о рассогласованности по принятию политических решений и о том, что в ЕС нет единой позиции по решению определенных вопросов.

«Каждый тащит одеяло на себя, но это, безусловно, можно рассматривать как звоночек о том, что в Европе всё не совсем гладко и определенный раскол, конечно же, есть», — резюмировала политолог.

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Как ранее в этот день писало издание Spiegel, Шарль Мишель, обвинив фон дер Ляйен в превышении внешнеполитических полномочий, привел в пример миграционное соглашение с Тунисом, о котором глава комиссии объявила в июле текущего года совместно с премьер-министрами Нидерландов и Италии Марком Рютте и Джорджией Мелони. При этом Евросовет не участвовал в обсуждении данного вопроса.

Вместе с тем авторы материала добавили, что самого Мишеля также ловили на превышении полномочий, когда он предлагал Украине перспективу присоединение к ЕС к 2030 году, что никак не предусмотрено правилами присоединения.

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