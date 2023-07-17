ЕС выделит Тунису €100 млн на борьбу с нелегальной миграцией

Евросоюз выделит Тунису €100 млн на борьбу с нелегальной миграцией. Об этом в воскресенье, 16 июля, заявила на пресс-конференции глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, представители Туниса и ЕС договорились активизировать деятельность в рамках поисково-спасательных операций, усилить береговую охрану, а также расширить сотрудничество по вопросам борьбы с торговлей людьми и морской контрабандой.

«Больше, чем когда-либо существовала такая необходимость, мы нуждаемся в реальном сотрудничестве для нанесения ударов по преступным сетям и контрабандистам, которые эксплуатируют человеческие страдания», — цитирует ее ТАСС.

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании и стратегическом и всестороннем партнерстве. Церемония подписания прошла в президентском дворце в Тунисе.

Ранее, 30 июня, на саммите ЕС 27 государств-членов не смогли прийти к консенсусу по европейской политике предоставления убежища из-за сопротивления со стороны Венгрии и Польши.

До этого, 18 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею об обязательных квотах для мигрантов, которые собираются ввести в Евросоюзе. Новый план предусматривает распределение беженцев между всеми странами ЕС. В случае отказа они должны профинансировать их размещение в других странах.

14 июня премьер-министр Польша Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава давно предупреждала Брюссель о том, что миграционная политика Европейского союза закончится катастрофой, и теперь не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран ЕС.