Страны ЕС не достигли соглашения по миграционной политике

Страны Европейского союза (ЕС) не достигли соглашения о единой миграционной политике. Об этом 30 июня сообщило агентство DPA.

«На саммите ЕС 27 государств-членов не смогли прийти к консенсусу по европейской политике предоставления убежища из-за сопротивления со стороны Венгрии и Польши», — говорится в сообщении.

В связи с этим совместного заявления по теме миграции не будет. Ожидается только некий документ от имени главы Евросовета Шарля Мишеля.

Ранее, 18 июня, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал идею об обязательных квотах для мигрантов, которые собираются ввести в Евросоюзе. Новый план предусматривает распределение беженцев между всеми странами ЕС. В случае отказа они должны профинансировать их размещение в других странах.

14 июня премьер-министр Польша Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава давно предупреждала Брюссель о том, что миграционная политика Европейского союза закончится катастрофой, и теперь не намерена платить за ошибки нескольких богатых стран ЕС.

Ранее, 9 июня, премьер Польши заявил, что власти страны выступают против массового наплыва в Европейский союз мигрантов из африканских и ближневосточных стран. Он сказал, что правящая партия «Право и справедливость» не допустит реализации политики навязывания миграционных квот для беженцев из Африки, с Ближнего Востока, а также из арабских, мусульманских стран.

6 июня замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Дмитрий Суслов сообщил в беседе с «Известиями», что новая схема в миграционной политике, дающая члену ЕС выбор принимать у себя мигрантов или же платить компенсации более лояльным участникам объединения за каждого «отказника», более приемлема в сравнении с прежней системой квот на распределение беженцев.