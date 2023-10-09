Миротворцы РФ выставляют 25 постов охраны сданного военными Карабаха оружия

Российские миротворцы выставляют 25 сторожевых постов для охраны боеприпасов, сданных военными формированиями Нагорного Карабаха. Об этом 9 октября сообщили в Минобороны.

«Охрана складов с боеприпасами, вооружением, военной и специальной техникой, сданными ВФ Нагорного Карабаха, осуществляется выставлением силами российского миротворческого контингента 25 сторожевых постов в зонах ответственности «Север» (семь постов) и «Юг» (18 постов), из них — 14 совместно с азербайджанской стороной», — говорится в информационном бюллетене ведомства.

Отмечается, что миротворческим контингентом РФ поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в регионе.

Нарушений прекращения огня в зоне ответственности российских военных не было зафиксировано, добавили в Минобороны.

Ранее, 7 октября, МО сообщало, что российские миротворцы в течение суток свернули один наблюдательный пункт в Аскеранском районе Нагорного Карабаха из-за разоружения и отвода от линии соприкосновения сторон сторожевых постов.

До этого, 5 октября, в оборонном ведомстве России рассказали о завершении свертывания временных наблюдательных пунктов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха.

В тот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Так, Пашинян признал азербайджанские границы в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах. Целостность Армении составляет 29,8 тыс. кв. км.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.