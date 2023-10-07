Российские миротворцы свернули один наблюдательный пункт в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы в течение суток свернули один наблюдательный пункт в Аскеранском районе Нагорного Карабаха в связи с разоружением и отводом от линии соприкосновения сторон сторожевых постов. Об этом в субботу, 7 октября, сообщило Министерство обороны России на своем сайте.

Также в ведомстве рассказали о завершении подсчета вооружений, техники и боеприпасов на складах Вооруженных сил Нагорного Карабаха.

Было сдано около 66,1 млн боеприпасов, 92 единицы бронетехники, 142 единицы автомобильной техники, 124 единицы средств ПВО, 112 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, одна единица БПЛА, а также более 7 тыс. единиц стрелкового оружия и противотанковых средств.

В МО РФ добавили, что за минувшие сутки российские миротворцы не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в зоне своей ответственности в Карабахе. При этом они продолжают поддерживать непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом в ходе решения своих задач, отметили в министерстве.

В частности, военнослужащие ВС РФ обеспечили сопровождение работы совместной группы Азербайджана и Нагорного Карабаха по восстановлению газоснабжения в Шушинском районе. Также организована охрана мест хранения вооружения, военной техники и боеприпасов совместными российско-азербайджанскими сторожевыми постами.

Ранее, 5 октября, в Минобороны РФ рассказали о завершении свертывания временных наблюдательных пунктов вдоль бывшей линии соприкосновения сторон в Аскеранском, Мардакертском и Шушинском районах Нагорного Карабаха.

После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод оттуда армянских военнослужащих.

28 сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому Нагорно-Карабахская Республика прекратит свое существование с 1 января.

В 1988 году Нагорный Карабах заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом, из-за чего обострились отношения страны с Арменией.

В 2022-м Пашинян и Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.