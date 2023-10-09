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Зеленский назначил нового командующего силами теробороны Украины

Зеленский назначил Баргилевича командующим силами теробороны Украины
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Фото: REUTERS/President Of Ukraine
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Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ Игоря Танцюру, назначив на данный пост Анатолия Баргилевича. Об этом сообщается 9 октября на сайте главы государства.

«Владимир Зеленский освободил Игоря Танцюру с должности командующего силами территориальной обороны ВСУ. Вместо него на эту должность назначен генерал-майор Анатолий Баргилевич», — говорится в сообщении.

Баргилевич был начальником штаба восточной группировки украинских войск с 2022 года. До этого он занимал пост заместителя командующего сухопутными войсками ВСУ по территориальной обороне. Танцюра командовал силами теробороны ВСУ с 15 мая 2022 года, причины его отставки не указываются.

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В сентябре правительство Украины уволило всех шестерых заместителей министра обороны и государственного секретаря ведомства. Тогда с должностей были сняты Владимир Гаврилов, Виталий Дейнега, Анна Маляр, Ростислав Теодозиевич, Денис Шарапов и Андрей Шевченко, а также занимавший должность госсекретаря украинского минобороны Константин Ващенко.

В начале того же месяца президент Украины Владимир Зеленский объявил, что министр обороны Алексей Резников покинет свой пост, а его место займет председатель Фонда госимущества Рустем Умеров. Данное решение он объяснил тем, что ведомство нуждается в новых подходах к взаимодействию с военными и обществом в целом. Сам Резников написал заявление об отставке на следующий день.

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