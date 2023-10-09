9 октября — день памяти Иоанна Богослова: история и традиции праздника

Каждый год 9 октября православные верующие отмечают день памяти Иоанна Богослова — евангелиста и одного из самых близких учеников Христа. В 2023 году торжество выпадает на понедельник. О том, какие чудеса совершал апостол и что нельзя делать в этот праздник, читайте в материале «Известий».

День Иоанна Богослова в 2023 году — какого числа

Церковь вспоминает Иоанна Богослова три раза в год. Так, его чествуют вместе с другими учениками Христа во время Собора славных и всехвальных 12 апостолов 13 июля. Затем 9 октября отмечают день его смерти. Еще один день памяти апостола приходится на 21 мая.

День Иоанна Богослова в 2023 году — история

Иоанн Богослов родился в рыбацкой семье. По преданию, его мать Саломия была дочерью Иосифа Обручника — мужа Богородицы. Таким образом, Иоанн приходился Христу племянником.

Апостол входил в число ближайших учеников Спасителя. Он стал свидетелем таких чудес, как воскрешение дочери Иаира, Преображение Господне на горе Фавор, моление о чаше. Именно он во время Тайной вечери осмелился спросить Христа, кто из присутствующих собирается предать его. Иоанн не захотел покидать Иисуса, когда его схватили на Гефсиманской горе. Он прошел с ним весь крестный путь и вместе с Богородицей скорбел у подножия его Креста после распятия. Тогда же Сын Божий завещал Иоанну заботиться о Деве Марии как о собственной матери, и тот прилежно исполнял его волю до Успения Богородицы.

После смерти Девы Марии Иоанн отправился с проповедью в Эфес. Вместе со своим учеником Прохором он сел на корабль, чтобы добраться до города, но в пути судно попало в шторм и затонуло. Все пассажиры спаслись, только апостол бесследно исчез в море. Убитый горем Прохор решил пешком добраться до Эфеса. Через 14 дней на побережье, вдоль которого он шел, волны вынесли живого и невредимого Иоанна.

Во время своих странствий апостол изгонял бесов, исцелял больных, воскрешал мертвых, противостоял языческим жрецам и обратил в христианскую веру множество людей. По легенде, император решил казнить его за неуважение к языческим идолам. Однако яд на Иоанна не подействовал, а кипящее масло, в которое велел бросить его правитель, не оставило ожогов на теле апостола. После этого император решил, что Иоанн бессмертен и отправил его в ссылку на остров Патмос, где тот продолжил молиться и проповедовать.

Однажды Иоанн со своим учеником поднялся на пустынную гору, чтобы выдержать трехдневный пост. Во время молитвы гора вдруг затряслась, раздался гром. Прохор в ужасе упал на землю, но апостол велел ему подняться и записывать всё, что он скажет. В итоге была написана книга Откровения, известная также как Апокалипсис. В ней описаны знамения, которые будут предшествовать Второму пришествию Спасителя.

После ссылки Иоанн вернулся в Эфес, где написал свое Евангелие. Всю свою жизнь он призывал верующих любить Бога и друг друга, беспрестанно напоминая, что без любви невозможно стать ближе к Господу. Поэтому Иоанна также называют апостолом любви.

Иоанн умер, когда ему было более 100 лет, намного пережив всех остальных учеников Христа. Он также единственный из апостолов удостоился мирной кончины.

День Иоанна Богослова в 2023 году — традиции

В день памяти Иоанна Богослова верующие посещают храмы и обращаются к апостолу с просьбами о здоровье и благополучии для себя и близких. Считается, что молитвы у его образа также помогают обрести семью, зачать ребенка и заручиться поддержкой в новых начинаниях.

На Руси 9 октября еще называли днем Ивана-путника, потому что апостола Иоанна почитали как покровителя путешественников. Люди, которым предстояла дальняя дорога, часто просили у него защиты.

Также в праздник было принято печь особые пироги, которыми следовало угостить соседей и прохожих. Хорошей приметой считалось поделиться хлебом с путником или нищим. Если за день таких не встречалось, остатки пирога отдавали домашним птицам.

День Иоанна Богослова в 2023 году — что нельзя делать

Согласно народным поверьям, в день Иоанна Богослова нельзя отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается. Также под запрет попадала любая тяжелая работа после обеда, иначе человек рисковал навлечь на себя 40 бед. Кроме того, чтобы избежать неудач, следовало носить только новую обувь.

Помимо этого, люди верили, что в праздник нельзя добавлять в блюда чеснок и лук, в противном случае будут долго сниться кошмары. Также в этот день не стоит брать в руки нож, чтобы не ссориться с близкими.

В день Иоанна Богослова молодые люди часто посылали сватов к понравившейся девушке. Если избранница отказывала, за ворота выносили тыкву, перевязанную лентой. Несмотря на то что свататься в праздник разрешалось, венчание старались перенести на другой день, иначе жизнь молодоженов не будет счастливой.

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