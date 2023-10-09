10 октября — день памяти Савватия Пчельника: традиции и приметы

Русская православная церковь 10 октября отмечает день памяти преподобного Савватия Соловецкого, известного как покровитель пчел. За это в народе его еще именуют Савватий Пчельник. О том, что можно и нельзя делать в этот день и какие народные приметы связаны с праздником, читайте в материале «Известий».

День памяти Савватия Пчельника – 2023: чем известен святой

Савватий жил в конце XIV – середине XV века. Святой считается одним из основателей Спасо-Преображенского Соловецкого монастыря на Белом море, который вскоре стал духовным центром всего Русского Севера.

До этого Савватий принял постриг в Белозерском монастыре в Новгородской области, а позднее перебрался на Валаам. Однажды он услышал о почти безлюдном Соловецком острове и, стремясь к полному уединению, решил перебраться туда. Путь до острова пролегал через реку Выг.

По дороге старец встретил инока Германа, у которого остановился на некоторое время, и рассказал ему о своем желании. В итоге оба сподвижника решили отправиться на остров вместе. До Соловков они добрались на лодке только на третьи сутки. На месте они поставили крест и соорудили себе келью. Через несколько лет инок Герман удалился на реку Онегу, а Савватий остался жить в келье.

Постепенно на острове поселились и другие отшельники и возник монастырь, получивший название Соловецкого. Сегодня там находятся мощи преподобного Савватия. Поклониться им можно в Свято-Троицком соборе монастыря.

День памяти Савватия Пчельника – 2023: традиции праздника

На Руси к дню памяти святого обычно завершались так называемые Пчелиные девятины — девять дней, в течение которых нужно было подготовить ульи к зиме. Пчеловодство было весьма распространенным занятием, а мед почитали за его вкус и целебные свойства.

Начинались работы 2 октября, а завершались к 10 октября. В день Савватия Пчельника только ульями и можно было заниматься, любая другая работа считалась грехом. Пасечники убирали улья с пчелами в теплые постройки и молились святому, чтобы пчелы пережили холода и на следующий год был богатый урожай меда.

Причем считалось, что покровительствует Савватий Соловецкий не только пчелам, но и лошадям. Поэтому в старину в этот день проводили конные ярмарки и устраивали соревнования на лошадях.

День памяти Савватия Пчельника – 2023: что можно делать

В праздник принято вставать как можно раньше, чтобы потом не мучиться от бессонницы. По народным поверьям, чем дольше спишь, тем больше болезней привлечешь.

В обед все члены семьи обычно собираются за праздничным столом. Специально к дню Савватия Пчельника хозяйки пекут медовые пряники и угощают ими близких. Крошки нужно отдать птицам, тогда год пройдет в достатке.

Также хорошей традицией считается угостить свежим медом соседей и поделиться полезным лакомством с нуждающимся.

День памяти Савватия Пчельника – 2023: запреты

В народе считали, что в этот день лучше не начинать новые дела и не проводить денежных операций. Нельзя злиться и выражать свое недовольство, так как удача может отвернуться.

На Савватия запрещается любой физический труд. Все домашние дела должны быть завершены к празднику, так как всё сделанное в этот день пользы не принесет.

Не стоит планировать длительные путешествия и уходить далеко в лес — иначе можно заблудиться и не найти обратной дороги.

День памяти Савватия Пчельника – 2023: народные приметы

С праздником в народе связано немало примет. Так, считалось, что если в этот день пчелы плотнее залепляют леток, то зима будет холодной, а если он остается открытым — то теплой.

Если же на дворе стоит сухая погода, то еще можно будет насладиться теплыми осенними деньками. Гроза на Савватия означала, что зима будет короткой и бесснежной, а выпавший снег служит предвестником того, что через 40 дней наступят морозы.

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