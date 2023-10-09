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Нобелевская премия по экономике присуждена американке Клаудии Голдин

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Фото: commons.wikimedia.org/Editing1088
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Лауреатом Нобелевской премии по экономике в 2023 году стала американка Клаудия Голдин. Об этом 9 октября сообщил официальный аккаунт премии в X (бывшем Twitter).

«Шведская королевская академия наук решила присудить Клаудии Голдин премию в области экономических наук 2023 года памяти Альфреда Нобеля за улучшение нашего понимания результатов женского рынка труда», — говорится в сообщении.

Голдин родилась в 1946 году в Нью-Йорке. В 1972 году она получила докторскую степень, является профессором Гарвардского университета и членом Национальной академии наук США.

Попали в квантовую точку: ученый из России награжден Нобелевкой по химии
Как Алексей Екимов и его коллеги из США заложили основу современных нанотехнологий

6 октября правозащитницу Наргес Мохаммади объявили лауреатом Нобелевской премии мира. Ей присудили награду за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех.

Днем ранее норвежский драматург Юн Фоссе получил Нобелевскую премию по литературе за «его новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое».

4 октября лауреатами Нобелевской премии по химии стали ученый из России Алексей Екимов, а также Луис Брюс и Мунги Бавенди, которые открыли и синтезировали так называемые квантовые точки — полупроводниковые наночастицы.

Ранее, 3 октября, Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма сообщил о присуждении Нобелевской премии по физике ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краузу и Анн Л’Юилье за изучение электронов и природы света. Они получили премию за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе.

2 октября Нобелевскую премию 2023 года по медицине присудили венгерке Каталин Карико и американцу Дрю Вайсману за разработку мРНК-вакцин против COVID-19. В пресс-релизе Нобелевского комитета отметили, что лауреаты своими открытиями способствовали «беспрецедентному» ускорению разработки вакцин «в период одной из самых больших угроз здоровью человека в современности».

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