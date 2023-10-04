Попали в квантовую точку: ученый из России награжден Нобелевкой по химии

Нобелевский комитет в среду, 4 октября, назвал лауреатов премии по химии . Ими стали ученый российского происхождения Алексей Екимов и его коллеги из США Луис Брюс и Мунги Бавенди . Первому еще в Советском Союзе удалось открыть, а двум другим — позже синтезировать квантовые точки . Это мельчайшие полупроводниковые кристаллы, которые сейчас широко применяют в современных дисплеях и квантовых компьютерах, также у этих структур есть широкий потенциал в биологических исследованиях . Интересно, что за час до объявления имен лауреатов письмо с результатами утекло в Сеть — вероятно, Шведская королевская академия наук по ошибке раньше времени разослала его коллегам.

Точечное попадание

Нобелевская премия по химии 2023 года присуждена ученому российского происхождения Алексею Екимову и его американским коллегам Луису Брюсу и Мунги Бавенди за открытие и синтез квантовых точек — полупроводниковых кристаллов размером в миллиардные доли метра, состоящих из нескольких тысяч атомов. Они способны поглощать свет в широком диапазоне, а излучать его в узком интервале длин волн , который определяется размерами нанокристалла. Таким образом, та или иная квантовая точка светится строго определенным цветом.

Как пояснил «Известиям» заместитель заведующего кафедрой химической физики МФТИ Виктор Надточенко, с эффектом квантовых точек человечество было знакомо задолго до того, как физики открыли эти объекты .

— В Древнем Египте дамы делали пудру, которую накладывали на веки для красоты и защиты от солнца, из материала, изменявшего свой цвет в зависимости от размеров помола. Это свойство как раз объясняется эффектом квантовых точек . А, например, в знаменитой картине Ван Гога «Подсолнухи» используется красящее вещество на основе кадмия, которое он, скорее всего, растирал до размера квантовых точек . В целом такие материалы бытуют в природе и используются давно, особенно художниками, — сказал Виктор Надточенко.

Фото: Getty Images/BSIP

У квантовых точек множество интересных и необычных свойств, отметил Йохан Оквист, председатель Нобелевского комитета по химии. По мнению его представителей, открытия этих ученых «приносят наибольшую пользу человечеству» , как это и завещал Альфред Нобель. Исследователи полагают, что « в будущем квантовые точки станут основой гибкой электроники, крошечных датчиков, более тонких солнечных элементов и зашифрованной квантовой связи » и изучение их потенциала пока в самом начале.

— На сегодняшний момент квантовые точки нашли множество применений в QLED-телевизорах, в качестве маркеров в медицине, а теперь и в активных средах лазеров и фотосенсорах , последними мы активно занимаемся, — рассказал заведующий лабораторией квантовой фотосенсорики МФТИ Виктор Попов.

Интересно, что Шведская королевская академия наук по ошибке раньше времени разослала письмо с именами лауреатов. То есть результаты были известны широкой публике заранее.

Свой в среде своих

Алексею Екимову 78 лет, он работал в ФТИ имени Иоффе и в Государственном оптическом институте имени Вавилова, с 1999 года — главный научный сотрудник компании Nanocrystals Technology Inc. , США. Мунги Бавенди работает в Массачусетском технологическом институте, Луи Брус — в Колумбийском университете.

Как указано в пресс-релизе Нобелевского комитета, физики давно знали, что теоретически в наночастицах могут возникать квантовые эффекты, зависящие от размера , но на ранних этапах было практически невозможно делать подходящие для этого структуры . Поэтому мало кто верил, что эти знания найдут практическое применение.

Объявление лауреатов Нобелевской премии по химии 2023 года Фото: Global Look Press/TT/Claudio Bresciani

В начале 1980-х годов Алексею Екимову удалось создать размернозависимые квантовые эффекты в цветном стекле . Цвет исходил от наночастиц хлорида меди, и Екимов продемонстрировал, что размер частиц влияет на цвет стекла посредством квантовых эффектов.

Несколько лет спустя Луи Брюс стал первым ученым в мире, доказавшим размернозависимые квантовые эффекты в частицах, свободно плавающих в жидкости . В 1993 году Мунги Бавенди совершил революцию в химическом производстве квантовых точек, в результате чего появились почти идеальные частицы, подходящие для практических применений .

Алексей Иванович Екимов — один из плеяды ученых старой формации, который любое дело доводил до успеха , рассказала доктор физических наук, главный научный сотрудник Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе (Санкт-Петербург) Татьяна Шубина, работавшая вместе с нобелиатом. В частности, в 1976 году он получил Государственную премию СССР за исследование явлений, связанных с оптической ориентацией спинов электронов и ядер в полупроводниках .

— К сожалению, в 1999 году переехал в США. Но начинал свои работы в области квантовой физики еще в России. В частности, в 1989 году защитил докторскую диссертацию по теме «Квантовые размерные явления в полупроводниковых микрокристаллах». Он тогда назвал это микрокристаллами , потому что приставка «микро» относилась ко всему маленькому, — сообщила она.

Хайнер Линке, председатель Нобелевского комитет по химии, представляет открытие нобелевских лауреатов по химии 2023 года во время пресс-конференции в Королевской академии наук в Стокгольме Фото: Global Look Press/TT/Claudio Bresciani

После своего отъезда в США Алексей Иванович продолжал активно сотрудничать с российскими коллегами, часто приезжал на научные конференции и участвовал в совместных программах.

Средства против рака и электроника будущего

Как рассказал «Известиям» ведущий научный сотрудник лаборатории фотоники кванторазмерных частиц МФТИ Иван Шуклов, свойства квантовых точек сегодня используются в большинстве современных дисплеев и телевизоров .

— Спектральные свойства квантовых точек зависят от их размера. Одно из самых популярных веществ, из которого делают дисплеи, — это селенид кадмия. Варьируя размеры его частичек от 3 до 5 нанометров, получают точки, которые излучают или поглощают синий, зеленый или красный свет . То есть это самая популярная сейчас классическая RGB-схема (red, green, blue) для дисплеев. В большинстве современных телевизоров используется именно она, — сказал Иван Шуклов.

По словам специалиста, недавно на основе квантовых точек начали выпускать камеры, работающие в инфракрасном диапазоне . Их можно использовать, например, для контроля качества продукции или ориентации в условиях плохой видимости. Также из них пытались делать солнечные батареи, но они оказались слишком дорогими . В будущем с помощью открытого нобелевскими лауреатами эффекта можно будет создать устройства для мониторинга утечек газа или разливов нефти .

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

— Квантовые точки можно назвать российским изобретением, которое сделал Екимов. Его соавтору Алексею Эфросу не досталось части премии, но в текущей обстановке, если кому-то из российских ученых ее дали, это большое достижение , — сказал Иван Шуклов.

Медицинское применение квантовых точек основано на уникальной возможности придать их поверхности практически любые свойства и при этом оставить яркий флуоресцентный сигнал. Самое распространенное — возможность визуализации в организме. За счет квантовых точек можно подсветить положение раковой опухоли и метастаз, отследить ход препарата онкотерапии к опухоли . Их также используют как детекторы эффективности лечения. Квантовые точки визуализируют эффективность трансплантации роговицы. Возможно подсветить даже трансплантированную стволовую клетку , что важно для регенеративной медицины, пояснила старший научный сотрудник лаборатории общей и неорганической химии Института химии СГУ им. Н.Г. Чернышевского, грантополучатель Российского научного фонда Ольга Горячева.

— Мы используем квантовые точки для разработки аналитических систем. Они способны привязаться к антителу и быть использованы в иммунохимических тест-методах. К примеру, как тест на коронавирус . Преимущество заключается в цвете. Квантовые точки разного цвета свечения, и если к ним прикрепить разные антитела, то в одном тесте можно проверить сразу несколько аналитов, — сообщила специалист.

Она отметила, что есть еще одна интересная технология . Квантовая точка сама по себе может быть чувствительной. Интенсивность ее свечения будет зависеть от нахождения в растворе определенного вещества. «Мы как раз в рамках проекта РНФ разрабатываем данную технологию. Синтезируем квантовые точки разного состава, выбираем оптимальный размер и цвет флуоресценции, ищем лучшую поверхность, чтобы повысить чувствительность», — пояснила Ольга Горячева.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук