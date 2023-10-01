Ученых свет: эксперты рассказали о кандидатах на нобелевку-2023

Эксперты сделали прогноз, за какие достижения в сфере естественных наук могут вручить Нобелевскую премию в 2023 году. Специалисты предполагают, что в области физиологии и медицины лауреатами, возможно, станут разработчики методов лечения рака и нарушений режима сна и бодрствования. По химии — создатели материалов для получения воды из воздуха и первооткрыватели механизмов случайной передачи генов. В физике — ученые в сфере изучения космоса и прогнозирования новых материалов. На какие еще работы обратят внимание специалисты и смогут ли российские ученые претендовать на одну из самых престижных научных наград — в материале «Известий» .

Против рака и за хороший сон

Нобелевская премия — одна из наиболее престижных международных наград, которую ежегодно присуждают за выдающиеся исследования, открытия и изобретения. Лауреаты премии традиционно будут объявлены в первую неделю октября. В этом году на награду претендуют 305 кандидатов — 212 частных лиц и 93 организации. Размер премии составит 10 млн шведских крон (около 90 млн рублей) .

Первые три дня наградной недели посвящены естественным наукам . Так, в понедельник станут известны лауреаты премии по физиологии и медицине, во вторник — по физике, а в среду — по химии. Список претендентов традиционно держат в секрете. Однако российские ученые по просьбе «Известий» предположили, кто может стать обладателем награды .

Фото: РНПЦ ОМР им. Н.Н. Александрова Принцип CAR-T-терапии

— Одним из наиболее важных направлений в современных физиологии и медицине специалисты считают развитие методов борьбы с раковыми заболеваниями. Поэтому многие отдают свое предпочтение ученым, которые внесли большой вклад в развитие CAR-T-терапии . Этот метод предполагает генную модификацию клеток иммунной системы пациента для наделения их противоопухолевыми свойствами, — рассказал главный научный сотрудник Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета профессор Альберт Ризванов.

Он пояснил, что CAR-T-терапия позволила излечивать до 80–90% сложных пациентов с раком крови, у которых возникает устойчивость к стандартным методам, — это выдающийся результат. По его словам, за работы в этом направлении могут быть награждены Карл Юнгкун, Гидеон Гросс, Зелиг Эшхар и Мишель Саллингер .

Профессор Зелиг Эшхар в лаборатории Фото: больница Ихилов - Сураски

— Судя по аналитическим обзорам, лауреатами в этом году могут стать фундаментальные работы, которые описали, как на физиологическом уровне происходит нарушение циклов сна и бодрствования , — полагает доцент кафедры общественного здоровья, здравоохранения и гигиены Российского университета дружбы народов им. П. Лумумбы Елена Каверина.

Она рассказала, что эти исследования в конце прошлого века выполнили ученые Масаси Янагисава из Японии и Эммануэль Миньо из США. По их мнению, иммунная система может принять белки, которые регулируют возбуждение и аппетит, за вирусы и уничтожить их. Это провоцирует неспособность человека контролировать режим сна — он не высыпается ночью и спит днем .

В дальнейшем на основе материалов ученых были разработаны средства, которые помогают облегчить симптомы .

Вперед к звездам

Среди достижений по физике эксперты отметили разнообразие прорывных работ, которые были сделаны за последние десятилетия .

— Учитывая тематику предыдущей премии, можно предположить, что в этом году не будут награждать ученых из области квантовых технологий. Возможно, поощрят астрофизические исследования, где в связи со стремительным развитием космической техники были сделаны многие фундаментальные открытия , — поделился своим мнением руководитель сектора квантовых вычислений Центра квантовых технологий МГУ Станислав Страупе.

Он также считает, что Нобелевской премией в этом году могут быть отмечены исследования, связанные с открытием спинового эффекта Холла, предсказанные еще полвека назад Михаилом Дьяконовым и Владимиром Переллем . Это явление возникает, когда заряженные частицы, вращаясь вокруг своей оси, движутся через вещество и взаимодействуют с его магнитными полями. В результате возникает дополнительное магнитное поле. Этот эффект используют для изучения многих новых материалов и технологий .

Фото: Global Look Press/Marijan Murat

Также, по мнению ученого, могут быть поощрены разработки в области создания топологических изоляторов — материалов, которые имеют энергетический барьер на своих границах, не позволяющий электронам проходить через него . На этом свойстве основано создание лазерных систем, электроники и квантовых устройств.

— С учетом принципа разнообразия, которого придерживается Нобелевский комитет, можно ожидать поощрения исследований из смежных с физикой областей. Таких как биофизика или методы анализа сложных систем , — рассказал директор института физики и квантовой инженерии НИТУ МИСИС Алексей Федоров.

В качестве примера он привел вычислительные программы, которые позволяют изучать сложные модели со множеством взаимозависимых параметров . Такие исследования, в частности, могут предсказывать новые материалы с прогнозируемыми свойствами или находить недостающие звенья в эволюции организмов .

Российский приоритет

Наградой в области химии в этом году может быть отмечена группа исследователей под руководством Омара Ягхи, американского химика иорданского происхождения , полагает научный руководитель в Российском химико-технологическом университете им. Д.И. Менделеева, профессор РАН Александр Мажуга.

— Эта команда разработала высокопористый материал — металлоорганический каркас, он эффективно впитывает влагу из воздуха. На его основе могут быть созданы аппараты, которые обеспечат водой целые города в пустынях , — рассказал ученый.

Химик Омар Ягхи Фото: commons.wikimedia.org

Он добавил, что подобные материалы также будут полезны, например, в качестве топливных баков будущего. Их пористая структура позволяет удерживать в разы больше молекул газа, чем полая емкость . Поэтому в такие баки можно закачать в разы больше энергетической газовой смеси.

— Возможно, Нобелевский комитет обратит внимание на работы международной группы ученых, которые описали, как происходит горизонтальный перенос генов. Это процесс, при котором генетический материал получает не прямой потомок, а случайный организм , — считает доцент кафедры физической химии НИТУ МИСИС Георгий Фролов.

Специалист добавил, что исследователи сделали свои наблюдения на примере бактерий, но данный процесс характерен также для всех организмов. Это открытие показывает, что эволюция может происходить не только последовательно — от потомка к предку, — как считалось ранее, но и скачкообразно . Таким образом ученые получают возможность объяснить многие до сих пор остающиеся загадкой явления в теории эволюции.

По его словам, горизонтальный перенос генов может быть причиной мутаций и появления раковых клеток, а также развития устойчивости микробов к антибиотикам . Понимание этого механизма может дать ученым ключ к созданию методов противодействия этим патогенным процессам.

Профессор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик Юрий Оганесян Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В области химии одни из наиболее достойных кандидатов на получение Нобелевской премии — это наши соотечественники Юрий Оганесян и Ирина Белецкая , полагает исполняющий обязанности декана химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова профессор РАН Сергей Карлов.

— Наиболее заметный вклад в науку, который сделал Юрий Оганесян, — это расширение периодической системы Менделеева за счет 14 элементов, которые были открыты или синтезированы при участии или под его руководством , — пояснил ученый. — В свою очередь, фундаментальные работы Ирины Белецкой заложили основы многих направлений современной органической химии. Она автор более 1,5 тыс. научных статей и обзоров. А ее исследования в области усовершенствования химических реакций широко используют на многих отечественных и зарубежных химических производствах .