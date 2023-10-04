Нобелевскую премию по химии дали создателям квантовых точек

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года стали Алексей Екимов, Луис Брюс и Мунги Бавенди, которые открыли и синтезировали так называемые квантовые точки — полупроводниковые наночастицы. Об этом в среду, 4 октября, сообщил Нобелевский комитет на своем сайте.

«Эти мельчайшие нанотехнологические компоненты теперь распространяют свет от телевизоров и светодиодных ламп, а также могут помочь хирургам при удалении опухолевой ткани», — говорится в пресс-релизе комитета.

Отмечается, что физики давно знали о возникающих в наночастицах квантовых эффектах и зависимости этих эффектов от размеров частиц. При этом долгое время эти знания не обладали практическим применением из-за отсутствия возможности работать со столь малыми объектами.

Однако в начале 1980-х годов Алексею Екимову удалось создать размерно-зависимые квантовые эффекты в цветном стекле. Несколько лет спустя Луи Брус стал первым ученым в мире, доказавшим размерно-зависимые квантовые эффекты в частицах, свободно плавающих в жидкости, а в 1993 году Мунги Бавенди совершил революцию в химическом производстве квантовых точек, в результате чего появились почти идеальные частицы.

«Таким образом, квантовые точки приносят человечеству величайшую пользу. Исследователи полагают, что в будущем они смогут внести свой вклад в создание гибкой электроники, крошечных датчиков, более тонких солнечных элементов и зашифрованной квантовой связи — и мы только начали изучать потенциал этих крошечных частиц», — говорится в сообщении.

Екимов в 1967 году окончил физический факультет Ленинградского государственного университета, позднее начал работать в Физико-техническом институте имени А.Ф. Иоффе (ФТИ) и Государственном оптическом институте имени С. И. Вавилова (ГОИ). В 1989 году защитил диссертацию на степень доктора физико-математических наук по теме «Квантовые размерные явления в полупроводниковых микрокристаллах», с 1999 года живет и работает в США.

Мунги Бавенди — французский химик, в настоящее время занимает должность профессора в Массачусетском технологическом институте. Луис Брюс — американский физик, в 1965 году получил степень бакалавра в университете Райса, а в 1969 году — степень доктора философии в Колумбийском университете, в котором он работает с 1996 года.

3 октября Нобелевский комитет Каролинского института Стокгольма сообщил о присуждении Нобелевской премии 2023 года по физике ученым Пьеру Агостини, Ференцу Краузу и Анн Л’Юилье за изучение электронов и природы света. Как отмечается, физики получили премию за экспериментальные методы, генерирующие аттосекундные импульсы света для изучения динамики электронов в веществе.

Доктор физико-математических наук и профессор МГУ имени M.В. Ломоносова Андрей Савельев-Трофимов в беседе с «Известиями» заявил, что присуждение нобелевской премии по физике за изучение электронов и природы света может иметь интересные последствия для микроэлектроники. Например, благодаря этому открытию можно будет посмотреть на движение электронов, изменение конфигурации в атомах, полупроводниках рассказал ученый.