Норвежский драматург Фоссе стал лауреатом Нобелевской премии по литературе

Норвежский драматург Юн Фоссе получил Нобелевскую премию по литературе. Об этом 5 октября сообщил Нобелевский комитет.

«Нобелевская премия по литературе за 2023 год присуждена норвежскому писателю Юну Фоссе за «его новаторские пьесы и прозу, которые озвучивают невыразимое», — говорится в сообщении на сайте Нобелевской премии.

В пресс-релизе отмечается, что произведения писателя на норвежском нюнорском (одна из форм современного литературного норвежского языка. — Ред.) языке написаны в разных жанрах. Фоссе написал множество пьес, романов, поэтических сборников, эссе, детских книг и занимается переводами.

На сегодняшний день Фоссе — один из самых популярных драматургов в мире, но его всё больше узнают благодаря его прозе.

Ранее в этот день шеф-редактор «Букмейта» Константин Мильчин назвал претендентов на Нобелевскую премию по литературе, в числе которых вместе с Фоссе были прозаик из Австралии Джеральд Марнейн, китайская фантастка-постмодернистка Цань Сюэ, вечный претендент из Кении Нгуги ва Тхионго, румынский поэт Мирча Кэртэреску.

По мнению Мильчина, главной задачей Нобелевской премии является указание на определенную литературную школу, национальную литературу, тип литературной карьеры или разновидность творчества. Премия призвана наградить знаковую фигуру и тем самым приободрить всех остальных, кто работает с тем же языком и с тем же жанром.

Еще в 2017 году в Москве Центральный дом актера им. А.А. Яблочкиной (ЦДА) открыл сезон премьерой спектакля «Имя» по пьесе Фоссе. В российских театрах его пьеса до того момента появлялась однажды — в Санкт-Петербурге. Но в Европе по произведениям Фоссе поставлено более 1 тыс. спектаклей, а в Норвегии этого драматурга считают вторым по значимости после Генрика Ибсена.