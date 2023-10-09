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Фильм о путешественнике Конюхове «Повелитель ветра» возглавил прокат в РФ и СНГ

«Повелитель ветра» возглавил прокат в России и СНГ, собрав 121,3 миллиона рублей
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Фото: Централ Партнершип
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Биографическая приключенческая драма режиссера Игоря Волошина «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове стала лидером кинопроката в России и СНГ, о чем свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 5 по 8 октября. Картина собрала 121,3 млн рублей.

В основе сценария фильма, главную роль в котором исполнил Федор Бондарчук, — история кругосветного полета Конюхова в 2016 году, когда он поставил мировой рекорд, пролетев вокруг Земли за 11 дней 4 часа 20 минут.

Как рассказывал Бондарчук «Известиям», 80% экранного времени он мог играть только глазами.

«Потому что на лице маска с гарнитурой, сбоку волосы, сверху шлем. Голос в маске, кстати, даже если бы и был похож, всё равно пришлось бы переозвучивать. Так что я всю роль сыграл глазами», — признавался актер.

На втором месте по уровню кассовых сборов за выходные — американский боевик «Неудержимые-4». Он собрал 29 млн рублей. Старая гвардия киносуперменов уже несколько недель удерживает работу режиссера Скотта Во в лидерах проката.

Картина рассказывает об отряде самых опасных наемников, выполняющих разнообразные задания — от спасения заложников до свержения диктаторов. Роли в картине исполнили Джейсон Стэйтем, Сильвестр Сталлоне, Фифти Сент, Меган Фокс и другие.

Замыкает тройку лидеров еще одна американская работа, комедия «Дурные деньги» с выручкой в 21,3 млн рублей за выходные. В основе сценария фильма — книга «Антисоциальная сеть» Бена Мезрича. Киноистория показывает обычных людей, которым удалось обыграть богачей из самых влиятельных финансовых кругов. Роли в ней сыграли Сет Роген, Пол Дано, Себастиан Стэн, Шейлин Вудли и другие.

«Это размышление о том, почему совершались все эти подвиги»
Актер и продюсер Федор Бондарчук — о блокбастере «Повелитель ветра» и отношениях с путешественником Конюховым

26 сентября в столице состоялась премьера фильма о Федоре Конюхове — «Повелитель ветра». Федор Конюхов — обладатель 25 мировых рекордов за пять кругосветных плаваний. На показе присутствовали вся съемочная группа картины, сам путешественник со своей семьей и немало звезд кино.

Боевик режиссера Скотта Во «Неудержимые-4» возглавлял кинопрокат в России, заработав 51,5 млн рублей, совсем недавно, на выходных с 28 сентября по 1 октября.

Ранее, 20 сентября, в столичном кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялся премьерный показ боевика «Неудержимые 4».

Боевик официально вышел в российском прокате 21 сентября, на день раньше, чем в США и Европе. «Неудержимые 4» обещают стать самой громкой новинкой осени: три предыдущих части франшизы собрали на отечественном рынке более 1,2 млрд рублей, и премьеру ждут преданные фанаты.

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