Светская премьера боевика «Неудержимые 4» прошла в Москве

В столичном кинотеатре «Формула Кино на Кутузовском» состоялся премьерный показ боевика «Неудержимые 4». Главные роли исполнили Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стейтем. Также в фильме появились новички: Энди Гарсиа, 50 Cent и Меган Фокс. Возвращения Мэла Гибсона, Арнольда Шварценеггера, Харрисона Форда и Терри Крюса из третьего фильма не случилось.

По сюжету, террористическая военная организация захватывает грузовой корабль, который перевозил дальнобойные ядерные ракеты. Чтобы избежать мирового кризиса, команда наемников отправляется в самое пекло.

В четвертой части на первый план вышел герой Стэйтема (Ли Кристмас), а для персонажа Сталлоне это будет последний фильм франшизы. Экс-депутат Госдумы, бронзовый призер Олимпийских игр Дмитрий Носов, которого «Известия» встретили на красной дорожке перед показом, считает, что провожать звезду еще рано.

«Все актеры так говорят, а потом опять снимаются. Сталлоне для меня останется харизматичным и мужественным человеком, который сделал себя сам», — сказал Носов «Известиям».

Боевик официально вышел в российском прокате 21 сентября, на день раньше, чем в США и Европе. «Неудержимые 4» обещают стать самой громкой новинкой осени: три предыдущих части франшизы собрали на отечественном рынке более 1,2 млрд рублей, и премьеру ждут преданные фанаты.

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Держите меня четверо: как прошла московская премьера «Неудержимых 4»