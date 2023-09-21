Держите меня четверо: как прошла московская премьера «Неудержимых 4»
Несмотря на санкции, продолжение популярной серии боевиков официально выходит 21 сентября в России — на день раньше, чем в США и Европе. Главные роли исполнили Сильвестр Сталлоне, для которого четвертая часть станет последней, Джейсон Стэйтем, рэпер 50 Cent и другие голливудские звезды. «Известия» побывали на светской премьере и красной дорожке.
Затишье перед бурей
«Неудержимые» — франшиза-долгожитель и выходит уже 13 лет. За это время серия собрала немаленькую фанатскую базу в России: на одном только отечественном рынке суммарная касса предыдущих трех фильмов составила 1,2 млрд рублей, а в мировом прокате — более $800 млн. Поэтому 20 сентября на светском показе в кинотеатре «Формула кино» на Кутузовском к премьере подошли серьезно: большая часть постеров и электронных табло отдали именно под «Неудержимых», а для приглашенных звёзд, актеров и других гостей подготовили не одну, а сразу две красных ковровых дорожки. В обеих зонах также разместили натертые до блеска брутальные черные мотоциклы наподобие тех, что были в фильме.
Приглашенные зрители облюбовали их еще за час до долгожданной премьеры и фотографировались, сидя на них под популярный трек Can't Stop от группы Red Hot Chili Peppers. Эта композиция, кстати, стала одной из главных музыкальных тем боевика.
По мере приближения долгожданной премьеры прибывали новые гости, журналисты и зрители. В определенный момент в зоне перед кинозалом даже стало тесно. Среди приглашенных, очевидно, преобладал сильный пол: какая еще может быть целевая аудитория у боевика со Сталлоне и Стэйтемом! Но исключительно мужским событием премьеру назвать нельзя: пришло немалое количество девушек, увлеченных франшизой. Например, экс-солистка группы и певица Наталия Гулькина считает себя поклонницей этой серии, призналась она «Известиям».
— Я вообще люблю боевики, нравится, когда в фильме есть много движения. Когда мне предложили пойти на сегодняшний показ, я сказала «обязательно». Хочется подпитаться этой энергией в преддверии осени, — рассказала Наталия Гулькина «Известиям».
Певица также добавила, что ей в равной степени нравится смотреть как на Сталлоне, так и на Стэйтема, и любимчиков у нее нет.
— Оба нравятся, каждый по-своему хорош, между ними одного выбрать не могу, — призналась Наталия Гулькина.
Прощание со Сталлоне
Для Сталлоне это будет последний фильм франшизы: он решил отправить своего героя на пенсию и хотел бы сделать лидером отряда наемников персонажа Стэйтема. И хотя многие актеры утомились бы играть одного героя на протяжении более десяти лет, не все приглашенные на премьеру гости серьезно восприняли желание Сталлоне поменять главного героя «Неудержимых». В их числе оказался экс-депутат Госдумы, бронзовый призер Олимпийских игр Дмитрий Носов. В отличие от Наталии Гулькиной, он считает себя почитателем творчества Сталлоне, а его любимый фильм серии — первый.
— Все актеры так говорят, а потом опять снимаются. Когда первые «Неудержимые» вышли, думали, куда лезут эти «дедушки»? Наверное, это действительно последний аккорд. Но прошло 13 лет, и я всё равно с удовольствием иду смотреть, что они вытворяют дальше. Сталлоне для меня останется харизматичным и мужественным человеком, который сделал себя сам, — рассказал Дмитрий Носов «Известиям».
По законам жанра, в новых «Неудержимых» больше экшен-сцен и перестрелок, чем диалогов, последние занимают от силы 30–40% хронометража. В отличие от Тома Круза, который сам выполняет трюки, у Стэйтема и Сталлоне есть дублеры-каскадеры. Дмитрий Носов считает, что это разумное решение, а для эффектных и реалистичных сцен надо было звать специалистов из России.
— В Голливуде звезды редко выполняют трюки сами, но те актеры, что действительно их исполняют, вызывают у меня уважение. Если бы я снимал кино, то я бы вовсе запретил актерам выполнять трюки. В фильме снялся Дольф Лундгрен, вспоминаю, как Олег Тактаров его смачно замочил. Тактарова им надо было позвать, — добавил Дмитрий Носов.
Во время самого показа весь зал был почти полностью заполнен. Зрители смеялись над колкими шутками, которыми обменивались герои фильма. Но до 11-кратных аплодисментов, которые были на премьере нового «Джона Уика», не дошло.
По проверенному рецепту
Традиционно на первом плане в «Неудержимых» находились Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэйтем, и их дуэт получал примерно одинаковое количество экранного времени. В четвертой части эту формулу решили немного изменить и добавить новых лиц: на первый план вышел герой Стэйтема (Ли Кристмас). К команде неудержимых наемников присоединилось подкрепление: Марш (Энди Гарсиа), Изи Дей (50 Cent), Джина (Меган Фокс). Возвращения Мэла Гибсона, Арнольда Шварцнеггера, Харрисона Форда и Терри Крюса из третьего фильма, увы, не случилось.
В остальном получились типичные «Неудержимые». По сюжету, террористическая военная организация захватывает грузовой корабль, который перевозил дальнобойные ядерные ракеты. Чтобы избежать мирового кризиса, команда наемников отправляется в самое пекло. В новом фильме фанатов снова ждет обилие перестрелок, взрывов, рукопашных боев и погонь, а между экшен-сценами герои вызовут улыбку у зрителей сарказмом и фирменными шутками.
«Неудержимые 4» обещают стать самой громкой новинкой осеннего официального проката в России: три предыдущих части франшизы собрали на отечественном рынке более 1,2 млрд рублей, и серия выходит уже 13 лет. И, в отличие от теневых релизов «Барби» и «Оппенгеймера», героев озвучили те же актеры дубляжа, что и раньше — настоящий подарок для фанатов.