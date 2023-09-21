Держите меня четверо: как прошла московская премьера «Неудержимых 4»

Несмотря на санкции, продолжение популярной серии боевиков официально выходит 21 сентября в России — на день раньше, чем в США и Европе. Главные роли исполнили Сильвестр Сталлоне, для которого четвертая часть станет последней, Джейсон Стэйтем, рэпер 50 Cent и другие голливудские звезды. «Известия» побывали на светской премьере и красной дорожке.

Затишье перед бурей

«Неудержимые» — франшиза-долгожитель и выходит уже 13 лет. За это время серия собрала немаленькую фанатскую базу в России: на одном только отечественном рынке суммарная касса предыдущих трех фильмов составила 1,2 млрд рублей, а в мировом прокате — более $800 млн. Поэтому 20 сентября на светском показе в кинотеатре «Формула кино» на Кутузовском к премьере подошли серьезно: большая часть постеров и электронных табло отдали именно под «Неудержимых», а для приглашенных звёзд, актеров и других гостей подготовили не одну, а сразу две красных ковровых дорожки. В обеих зонах также разместили натертые до блеска брутальные черные мотоциклы наподобие тех, что были в фильме.

Приглашенные зрители облюбовали их еще за час до долгожданной премьеры и фотографировались, сидя на них под популярный трек Can't Stop от группы Red Hot Chili Peppers. Эта композиция, кстати, стала одной из главных музыкальных тем боевика.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Член комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Дмитрий Носов

По мере приближения долгожданной премьеры прибывали новые гости, журналисты и зрители. В определенный момент в зоне перед кинозалом даже стало тесно. Среди приглашенных, очевидно, преобладал сильный пол: какая еще может быть целевая аудитория у боевика со Сталлоне и Стэйтемом! Но исключительно мужским событием премьеру назвать нельзя: пришло немалое количество девушек, увлеченных франшизой. Например, экс-солистка группы и певица Наталия Гулькина считает себя поклонницей этой серии, призналась она «Известиям».

— Я вообще люблю боевики, нравится, когда в фильме есть много движения. Когда мне предложили пойти на сегодняшний показ, я сказала «обязательно». Хочется подпитаться этой энергией в преддверии осени, — рассказала Наталия Гулькина «Известиям».

Певица также добавила, что ей в равной степени нравится смотреть как на Сталлоне, так и на Стэйтема, и любимчиков у нее нет.

— Оба нравятся, каждый по-своему хорош, между ними одного выбрать не могу, — призналась Наталия Гулькина.

Прощание со Сталлоне

Для Сталлоне это будет последний фильм франшизы: он решил отправить своего героя на пенсию и хотел бы сделать лидером отряда наемников персонажа Стэйтема. И хотя многие актеры утомились бы играть одного героя на протяжении более десяти лет, не все приглашенные на премьеру гости серьезно восприняли желание Сталлоне поменять главного героя «Неудержимых». В их числе оказался экс-депутат Госдумы, бронзовый призер Олимпийских игр Дмитрий Носов. В отличие от Наталии Гулькиной, он считает себя почитателем творчества Сталлоне, а его любимый фильм серии — первый.

— Все актеры так говорят, а потом опять снимаются. Когда первые «Неудержимые» вышли, думали, куда лезут эти «дедушки»? Наверное, это действительно последний аккорд. Но прошло 13 лет, и я всё равно с удовольствием иду смотреть, что они вытворяют дальше. Сталлоне для меня останется харизматичным и мужественным человеком, который сделал себя сам, — рассказал Дмитрий Носов «Известиям».

Фото: Millennium Films Сильвестр Сталлоне в фильме «Неудержимые 4»

По законам жанра, в новых «Неудержимых» больше экшен-сцен и перестрелок, чем диалогов, последние занимают от силы 30–40% хронометража. В отличие от Тома Круза, который сам выполняет трюки, у Стэйтема и Сталлоне есть дублеры-каскадеры. Дмитрий Носов считает, что это разумное решение, а для эффектных и реалистичных сцен надо было звать специалистов из России.

— В Голливуде звезды редко выполняют трюки сами, но те актеры, что действительно их исполняют, вызывают у меня уважение. Если бы я снимал кино, то я бы вовсе запретил актерам выполнять трюки. В фильме снялся Дольф Лундгрен, вспоминаю, как Олег Тактаров его смачно замочил. Тактарова им надо было позвать, — добавил Дмитрий Носов.

Во время самого показа весь зал был почти полностью заполнен. Зрители смеялись над колкими шутками, которыми обменивались герои фильма. Но до 11-кратных аплодисментов, которые были на премьере нового «Джона Уика», не дошло.

По проверенному рецепту

Традиционно на первом плане в «Неудержимых» находились Сильвестр Сталлоне и Джейсон Стэйтем, и их дуэт получал примерно одинаковое количество экранного времени. В четвертой части эту формулу решили немного изменить и добавить новых лиц: на первый план вышел герой Стэйтема (Ли Кристмас). К команде неудержимых наемников присоединилось подкрепление: Марш (Энди Гарсиа), Изи Дей (50 Cent), Джина (Меган Фокс). Возвращения Мэла Гибсона, Арнольда Шварцнеггера, Харрисона Форда и Терри Крюса из третьего фильма, увы, не случилось.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Блогер Никита Сорокин (SOROKIN) на премьере фильма «Неудержимые 4»

В остальном получились типичные «Неудержимые». По сюжету, террористическая военная организация захватывает грузовой корабль, который перевозил дальнобойные ядерные ракеты. Чтобы избежать мирового кризиса, команда наемников отправляется в самое пекло. В новом фильме фанатов снова ждет обилие перестрелок, взрывов, рукопашных боев и погонь, а между экшен-сценами герои вызовут улыбку у зрителей сарказмом и фирменными шутками.

«Неудержимые 4» обещают стать самой громкой новинкой осеннего официального проката в России: три предыдущих части франшизы собрали на отечественном рынке более 1,2 млрд рублей, и серия выходит уже 13 лет. И, в отличие от теневых релизов «Барби» и «Оппенгеймера», героев озвучили те же актеры дубляжа, что и раньше — настоящий подарок для фанатов.