Федор Бондарчук объяснил свой голос в «Повелителе ветра»

Блокбастер «Повелитель ветра» — биографический рассказ о путешественнике Федоре Конюхове и его кругосветном перелете на воздушном шаре в 2016 году. Продюсер проекта Федор Бондарчук лично сыграл Конюхова. Грим Бондарчука делает его практически неотличимым от реального Конюхова, но голос актера резко отличается от оригинала.

«Голос Федора Филипповича я разбирал во всех подробностях. Он высоковат, но для меня это не было бы проблемой. Я попробовал тоже много вариантов, с маской (он ведь летит в маске) и без нее. И всё же голос Конюхова соответствует другой психофизике. Ты его в моих движениях не узнаешь», — рассказал Бондарчук «Известиям».

Как указал Бондарчук, движений у героя много. Конюхов в фильме летит в гондоле, но постоянно то еду разогревает, то проверяет приборы, ему нужно выбираться из гондолы, проделывать достаточно сложные вещи. Пытаться при этом говорить иначе, чем в реальной жизни, трудно, поэтому Бондарчук решил «прожить как Федор Бондарчук то, что прожил Конюхов».

«А еще 80% экранного времени я могу играть только глазами, потому что на лице маска с гарнитурой, сбоку волосы, сверху шлем. Голос в маске, кстати, даже если бы и был похож, всё равно пришлось бы переозвучивать. Так что я всю роль сыграл глазами», — говорит Бондарчук.

Фильм «Повелитель ветра» выйдет в широкий российский прокат 5 октября.

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«Это размышление о том, почему совершались все эти подвиги»