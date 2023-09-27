Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик предрек слякотную зиму в России
Мир
Немцы освистали Шольца и Бербок за поставки вооружения Киеву
Армия
ВС РФ взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении
Мир
В конгрессе США заявили о поступлении на счет Байдена денег из Китая
Мир
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Мир
В Крыму планируют восстановить подачу воды из Днепра
Общество
В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства
Армия
Бойцы ВДВ уничтожили личный состав и технику ВСУ на артемовском направлении
Мир
Журналист Al Arabiya счел невозможным поражение РФ в конфликте на Украине
Мир
В Финляндии могут закрыть еще одно консульство РФ
Мир
Блинкен подчеркнул необходимость гарантий безопасности в Нагорном Карабахе
Мир
Сербия может подать заявку в БРИКС в 2024 году
Мир
Кеннеди-младший поставил под сомнение версию властей США о терактах 11 сентября
Экономика
Российские банки запустили оплату по QR-кодам через СБП за границей

Федор Бондарчук объяснил свой голос в «Повелителе ветра»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Блокбастер «Повелитель ветра» — биографический рассказ о путешественнике Федоре Конюхове и его кругосветном перелете на воздушном шаре в 2016 году. Продюсер проекта Федор Бондарчук лично сыграл Конюхова. Грим Бондарчука делает его практически неотличимым от реального Конюхова, но голос актера резко отличается от оригинала.

Завод «Вымпел» построит самую большую в мире яхту для Федора Конюхова
Завод «Вымпел» построит самую большую в мире яхту для Федора Конюхова
После кругосветного плавания корабль станет учебным парусным судном для Военно-морского флота

«Голос Федора Филипповича я разбирал во всех подробностях. Он высоковат, но для меня это не было бы проблемой. Я попробовал тоже много вариантов, с маской (он ведь летит в маске) и без нее. И всё же голос Конюхова соответствует другой психофизике. Ты его в моих движениях не узнаешь», — рассказал Бондарчук «Известиям».

Как указал Бондарчук, движений у героя много. Конюхов в фильме летит в гондоле, но постоянно то еду разогревает, то проверяет приборы, ему нужно выбираться из гондолы, проделывать достаточно сложные вещи. Пытаться при этом говорить иначе, чем в реальной жизни, трудно, поэтому Бондарчук решил «прожить как Федор Бондарчук то, что прожил Конюхов».

«А еще 80% экранного времени я могу играть только глазами, потому что на лице маска с гарнитурой, сбоку волосы, сверху шлем. Голос в маске, кстати, даже если бы и был похож, всё равно пришлось бы переозвучивать. Так что я всю роль сыграл глазами», — говорит Бондарчук.

Фильм «Повелитель ветра» выйдет в широкий российский прокат 5 октября.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Это размышление о том, почему совершались все эти подвиги»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023