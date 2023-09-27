В Москве представили фильм «Повелитель ветра» о Федоре Конюхове

В Москве в киноцентре «Октябрь» 26 сентября прошла премьера фильма о Федоре Конюхове — «Повелитель ветра».

Картина рассказывает о том, как знаменитый путешественник облетел Землю на воздушном шаре, потратив на это всего 11 дней. Главного героя Федора сыграл другой Федор — Бондарчук.

Федор Конюхов — обладатель 25 мировых рекордов за пять кругосветных плаваний. Кино о сильных личностях вдохновляет и мотивирует. И приключенческий фильм просто обязан был выйти на экраны страны, тем более что рассказывает он об уникальном российском путешественнике.

«Всё бралось с наших книг. Я написал 20 книг, Ирочка (жена) — 10. И в каждой книге мы описываем не только путешествия, но и мое детство. И режиссер в основном брал с книг», — говорит сам путешественник.

На показе присутствовали вся съемочная группа картины, сам путешественник со своей семьей и немало звезд: Игорь Угольников, Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Анна Михалкова.

На красной дорожке также можно было встретить и самого Федора Бондарчука вместе со своей супругой Паулиной Андреевой.

«В один момент я хотел его снимать как режиссер. Шесть лет мы в подготовительном периоде находились, и, когда мы уже запускались в очередной этап производственного периода, он сказал: «Хорошо, я благословляю. Но играть будешь ты. И полетели со мной на шаре», — рассказал Бондарчук журналистам.

Режиссер картины Игорь Волошин сразу предупредил зрителей, что в фильме много художественных допущений. Подготовка полета вокруг Земли на самом большом воздушном шаре на скорости от 60 до 200 км/ч — всегда что-то пойдет не так. Некоторым сценам позавидовал бы Кристофер Нолан, как наглядно объясняются законы физики и как их же герой старается себе подчинить.

«Этот человек обладает уникальным даром договариваться со стихиями. Они его слышат. Всё это абсолютно смертельно опасно. И сам результат до конца ему самому неизвестен», — отметил режиссер о Конюхове.

Жену известного путешественника сыграла Анна Михалкова. Она ждет и верит в мужа, считая его таким единственным в мире.