Реклама
Прямой эфир
Общество
Синоптик предрек слякотную зиму в России
Мир
Россия начала расследование об участии Великобритании в постановке в Буче
Армия
ВС РФ взяли штурмом позиции ВСУ на южнодонецком направлении
Армия
Российские военные уничтожили первый польский БТР Rosomak
Мир
Число погибших и пострадавших от пожара на свадьбе в Ираке выросло до 450
Мир
В Крыму планируют восстановить подачу воды из Днепра
Общество
В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства
Экономика
Криптобиржа Binance объявила об уходе из России
Мир
В Баку заявили о гибели 192 военных во время операции в Нагорном Карабахе
Мир
В Финляндии могут закрыть еще одно консульство РФ
Мир
Захарова назвала позорным молчание Запада по ситуации с нацистом в Канаде
Мир
Сербия может подать заявку в БРИКС в 2024 году
Мир
Кеннеди-младший поставил под сомнение версию властей США о терактах 11 сентября
Происшествия
Политологу Константину Сивкову подложили под дверь голову свиньи

В Москве представили фильм «Повелитель ветра» о Федоре Конюхове

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в киноцентре «Октябрь» 26 сентября прошла премьера фильма о Федоре Конюхове — «Повелитель ветра».

Картина рассказывает о том, как знаменитый путешественник облетел Землю на воздушном шаре, потратив на это всего 11 дней. Главного героя Федора сыграл другой Федор — Бондарчук.

Федор Конюхов — обладатель 25 мировых рекордов за пять кругосветных плаваний. Кино о сильных личностях вдохновляет и мотивирует. И приключенческий фильм просто обязан был выйти на экраны страны, тем более что рассказывает он об уникальном российском путешественнике.

«Всё бралось с наших книг. Я написал 20 книг, Ирочка (жена) — 10. И в каждой книге мы описываем не только путешествия, но и мое детство. И режиссер в основном брал с книг», — говорит сам путешественник.

На показе присутствовали вся съемочная группа картины, сам путешественник со своей семьей и немало звезд: Игорь Угольников, Сергей Гармаш, Светлана Ходченкова, Анна Михалкова.

Сплавали — знаем: Федор Бондарчук провел парусную регату для нового фильма
С командой актера и продюсера посоревновалась и яхта «Известий»

На красной дорожке также можно было встретить и самого Федора Бондарчука вместе со своей супругой Паулиной Андреевой.

«В один момент я хотел его снимать как режиссер. Шесть лет мы в подготовительном периоде находились, и, когда мы уже запускались в очередной этап производственного периода, он сказал: «Хорошо, я благословляю. Но играть будешь ты. И полетели со мной на шаре», — рассказал Бондарчук журналистам.

Режиссер картины Игорь Волошин сразу предупредил зрителей, что в фильме много художественных допущений. Подготовка полета вокруг Земли на самом большом воздушном шаре на скорости от 60 до 200 км/ч — всегда что-то пойдет не так. Некоторым сценам позавидовал бы Кристофер Нолан, как наглядно объясняются законы физики и как их же герой старается себе подчинить.

«Этот человек обладает уникальным даром договариваться со стихиями. Они его слышат. Всё это абсолютно смертельно опасно. И сам результат до конца ему самому неизвестен», — отметил режиссер о Конюхове.

Жену известного путешественника сыграла Анна Михалкова. Она ждет и верит в мужа, считая его таким единственным в мире.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023