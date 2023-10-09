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Победительницей конкурса «Мисс Россия — 2023» стала 22-летняя жительница Петербурга

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга завоевала титул конкурса «Мисс Россия — 2023». Финал конкурса состоялся в Москве 8 октября.

Голубевой, обладательнице титула, вручили главный приз ― корону, выполненную по мотивам диадемы императрицы Александры Федоровны. Также победительница конкурса получила денежный приз в размере 1 млн рублей и возможность выступить на международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная», который состоится 18 ноября в Сальвадоре, а также «Мисс мира», который в этом году пройдет в декабре в Индии.

Голубева ― студентка пятого курса Российской таможенной академии. Кроме того, 22-летняя петербурженка обучается на втором курсе Московского государственного института культуры — на факультете музыкального искусства. В 2022 году победительница конкурса приняла участие в 10-м сезоне шоу «Голос». Еще одно увлечение Голубевой ― мотокросс, отмечается на сайте конкурса.

Также по результатам конкурса приз первой Вице-мисс получила Елизавета Дудина из Тольятти, титул второй Вице-мисс завоевала жительница Якутии Любовь Хохолова.

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Ранее, 6 августа, жительница города Геленджика Жанна Специальная стала победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин и получила титул «Миссис Россия – 2023».

Отмечается, что 32-летняя победительница также стала обладательницей главного конкурсного приза — путевки на Мальту. Обладательница титула «Миссис Россия – 2023» родилась в городе Ростове-на-Дону. Позднее она переехала в Геленджик, где победила в конкурсе «Миссис Геленджик – 2023».

В мае стало известно, что в Томске будут проводить ежегодный конкурс «Мисс Африка». Впервые он прошел в Центре культуры Томского государственного университета (ЦК ТГУ).

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