Жительница Геленджика победила на конкурсе «Миссис Россия – 2023»

Жительница города Геленджика Жанна Специальная стала победительницей всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин и получила титул «Миссис Россия – 2023». Финальное шоу конкурса состоялось 6 августа в Москве, сообщает ТАСС.

«Я шла на конкурс, чтобы преобразиться, захотелось яркости, захотелось выйти из декретного отпуска красиво. Получила от конкурса много положительных эмоций, теперь у меня множество подруг по всей России», — рассказала представительница юга России.

Отмечается, что 32-летняя победительница также стала обладательницей главного конкурсного приза — путевки на Мальту. Обладательница титула «Миссис Россия – 2023» родилась в городе Ростове-на-Дону. Позднее она переехала в Геленджик, где победила в конкурсе «Миссис Геленджик – 2023».

Титул «Миссис Россия Globe – 2023», второй приз конкурса, получила 38-летняя жительница и мама двоих детей Москвы Анна Грунина. В 2024 году у нее будет возможность представить Россию на конкурсе красоты, который пройдет в Китае.

Всего за титул «Миссис Россия – 2023» в финале боролись 33 участницы. Известно, что 28-летняя претендентка из Пскова Кристина Гончарова являлась самой молодой участнице, а самой взрослой — Татьяна Мясникова из Нижнего Новгорода, ей 56 лет.

С 2000 года конкурс на звание «Миссис Россия» проходит в столице ежегодно.

Ранее, в мае, сообщалось, что в Томске будут проводить ежегодный конкурс «Мисс Африка». Впервые он прошел в Центре культуры Томского государственного университета (ЦК ТГУ).