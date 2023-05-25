В Томске будут проводить ежегодный конкурс «Мисс Африка»

Конкурс «Мисс Африка», впервые прошедший в Центре культуры Томского государственного университета (ЦК ТГУ) в рамках концерта в честь Дня Африки, станет ежегодным. Такое предложение озвучил инициатор мероприятия, выпускник ТПУ Кристиан Айбелим в четверг, 25 мая.

В мероприятии приняли участие пять студенток томских вузов, которые приехали из Зимбабве, Нигерии, Замбии, Камеруна и Намибии.

«Конкурс «Мисс Африка» теперь будет ежегодным. Все девушки молодцы, я болел за всех. В следующем году думаю добавить еще номинацию «Мистер Африка», — сказал Айбелим, его слова приводит РИА «Томск».

Как рассказала организатор концерта Надежда Панибратова, девушек для конкурса долго искать не пришлось. В этом году жюри состязания красавиц, состоящее из преподавателей вузов и хореографов, отдало Гран-при студентке СибГМУ Пресиоус Петерс.

«Честно, я болела за всех девушек. Они совершенно разные по характеру, но все одинаково талантливы, просто кому-то вчера повезло чуть меньше, но они все были достойными претендентками», — подытожила организатор.

В конце апреля сообщалось, что студентка Омского педагогического университета Милана Азанова завоевала титул «Величие Сибири – 2023» на конкурсе красоты «Достояние Сибири».